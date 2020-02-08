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Çankaya'da İhale Kanunu Eğitimi

Şeffaf, katılımcı ve denetlenebilir olma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Çankaya Belediyesi, hizmet içi eğitim programları kapsamında personele yönelik ‘E İhale Mevzuatı ve Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi’ düzenledi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Şeffaf, katılımcı ve denetlenebilir olma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Çankaya Belediyesi, hizmet içi eğitim programları kapsamında personele yönelik ‘E İhale Mevzuatı ve Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi’ düzenledi.

Şeffaf, katılımcı ve denetlenebilir olma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Çankaya Belediyesi, hizmet içi eğitim programları kapsamında personele yönelik ‘E İhale Mevzuatı ve Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi’ düzenledi. Çankaya Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından, personelin mevzuatla ilgili değişen yönetmelikler, teknik hususlar ve yapılan güncellemelerle ilgili bilgilendirilmeleri için düzenlenen 2 günlük eğitime, ilgili 100'den fazla personel katıldı.

Çankaya Belediyesi Mali Hizmetler Salonu'nda gerçekleştirilen eğitimde uzmanlar Genel Hükümler ve Uygulama İlkeleri, İhale Süresi ve Usulleri, İhale Doküman Hazırlama, Tekliflerin ve Başvuruların Sunuluş Şekilleri, Doğrudan Temin, E-ihale ve E-eksiltme konularında bilgilendirme yaptı.

EĞİTİMLER SÜRECEK

Kamu ihale mevzuatına dayalı eğitimlerin sürekli yapılacağını ifade eden yetkililer,  uygulamada ortaya çıkan problemler, sık sık karşılaşılan ve net yapılamayan değerlendirmeler dikkate alınmak suretiyle, personelin günlük gelişmeleri takibi açısından bu tür eğitimlerin önemli olduğunu kaydetti. 

SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER KONUŞULDU

4734 sayılı kamu ihale kanunu ve 4735 sayılı kamu ihale sözleşmeleri kanunu çerçevesinde uygulamaları anlatan uzmanlar, eğitim kapsamında, ihalelerde karşılaşılan problemleri ve çözüm önerilerini anlattı. 2 gün süren eğitimde ihalelerdeki genel hükümler ve uygulama ilkeleri, ihale usulleri, doküman hazırlama, teklif ve başvuruların sunuş şekilleri, doğrudan temin, e-ihale ve e-eksiltmedeki güncel gelişmeler Çankaya Belediyesi personeli ile paylaşıldı. Katılımcıların sorularıyla interaktif bir şekilde geçen eğitim boyunca, ihalelerde karşılaşılan sorunlara yönelik çözümler masaya yatırıldı.
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Bugün 10:37 TSİ Ankara/ Çankaya- Belediye

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