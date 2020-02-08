Osmanlıspor Bursaspor maçına hazır

Başkent ekibi Bursaspor’la oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.
Osmanlıspor, TFF 1. Lig’in 21. haftasında yarın sahasında Bursaspor’la oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve koordinasyona yönelik oyunla başlayan antrenman 5’e 2 top kapma oyunuyla devam etti. Haftanın son antrenmanı dar alanda oynanan pas çalışmasıyla son buldu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz