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Osmanlıspor Bursaspor maçına hazır

Başkent ekibi Bursaspor’la oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Başkent ekibi Bursaspor’la oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Osmanlıspor, TFF 1. Lig’in 21. haftasında yarın sahasında Bursaspor’la oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve koordinasyona yönelik oyunla başlayan antrenman 5’e 2 top kapma oyunuyla devam etti. Haftanın son antrenmanı dar alanda oynanan pas çalışmasıyla son buldu.
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