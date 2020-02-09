Mustafa Akıncı'ya MHP'den sert cevap! Cezasız kalmayacak

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, 'KKTC Cumhurbaşkanlığı’nın internet sitesinden Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin çirkin sözlerle hedef alınmasına dair' başlığıyla yazılı basın açıklaması yaptı.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri Sayın İsmet BÜYÜKATAMAN’ın, yaptığı yazılı basın açıklaması aşağıdadır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti; Türkiye ve Türk milleti için candan aziz bir vatan toprağıdır

Bursa’dan, Hakkâri’den, Rize’den, Edirne’den farkı yoktur, olmayacaktır da. Bu sebepledir ki Kıbrıs’ta akan Türk kanını durdurmak, Türk’ün boğazını sıkan eli kırmak için bütün dünyayı karşımıza alarak Kıbrıs Barış Harekâtını başlatmakta devletimiz ve milletimiz bir an bile tereddüt göstermemiştir.

Kıbrıs Barış Harekâtı’na askerlerimizin katılmasının dışında gönüllü olarak asker yazılıp adaya gitmek isteyen sivillerin askerlik şubelerinin önünde oluşturdukları kuyruklar, hafızalardaki yerini korumaktadır. Ne mutlu ki Zeytin Dalı Harekâtı esnasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden bir grup, Harekât’a gönüllü olarak katılmak için dilekçe vermiştir. Bu güzel davranış iki Türk yurdunun insanının bir ve beraber olduğunu göstermesi açısından önemlidir.

Buna rağmen bulduğu her fırsatta Türkiye’ye yönelik talihsiz açıklamalarda bulunan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ve yancısı Burcu, KKTC Türklüğü ile Türkiye Türklüğünü birbirine düşman etmek üzerine kurulu bir siyaset gütmektedir. Ne Kıbrıs’ta ne de Türkiye’de bu ENOSİS uşağının oyunlarına gelecek kimse olmayacaktır. Kıbrıs Türklüğünün bu hainliği cezasız bırakmayacağına inancımız da tamdır.

Türkiye Türklerinin düşüncelerinin tercümanı olan bir açıklama ile bu şahsın ihanetini açığa vurmuştur

Güzelyurt’ta şehitler anılırken ENOSİS’çi Rum Kominist AKEL Partisinin KKTC’deki gayrimeşru seçim propagandasına katılarak şehitlerin aziz hatırasına saygısızlık eden, yakalanınca da geçerken uğradım, diyecek kadar alçalan Akıncı dün Guardian’a verdiği mülakatla Türk halkını üzüntüye boğan, Türk düşmanlarını sevindiren açıklamalarda bulunmuştur. Sayın Genel Başkanımız, Rauf Denktaş’tan miras kalan şerefli koltuğu hak etmeyen Akıncı’nın dünkü sözlerinden sonra gerek Kıbrıs gerek Türkiye Türklerinin düşüncelerinin tercümanı olan bir açıklama ile bu şahsın ihanetini açığa vurmuştur.

Sayın Genel Başkanımızın açıklamalarının ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’nın İnternet sitesinde Sayın Genel Başkanımızı hedef alan bir açıklama yer almıştır. Rum Yönetiminin elinden çıkmışa benzeyen bu talihsiz açıklamada yer alan ifadeler ancak bir Türk düşmanının eseri olabilir. Açıklama KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü imzasını taşımaktadır. Bu şahıs, Kıbrıs Türklüğünün değil ancak Rum Kesiminin, ENOSİS’çilerin ve hortlayan EOKA’cıların sözcüsü olabilecek tıynettedir.

Jüriden nasıl geçtiği şüpheli olan yüksek lisans tezinde katliamlara son vermek üzere Kıbrıs’a giren Türk askerine işgalci diyen, gelen tepkilere karşı kendisini “Terminolojide böyle geçiyor.” diyerek savunan gayrimillî Burcu’nun geçmişten bugüne hangi kaynaklardan beslendiği ortadadır. Kendisinden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne sözcü değil ancak ve ancak düşman olur.

Evini randevu evi olarak ENOSİSÇİ AKEL’in Genel Sekreteri ve Politbüro Üyesi ile görüşecek olan Mustafa Akıncı’ya açan Barış Burcu isimli yancı, Sayın Genel Başkanımızın Rumların gerçekleştirdiği katliamları hatırlatmasına faşizan bir üslup diyerek tarafını belli etmiştir. Sayın Genel Başkanımız bunların zihin altlarındaki komünizm heveslerine, Türk düşmanlığına dokunmuş olacak ki en adi üslupla, en aşağılık tavırlarını takınarak Cumhurbaşkanlığı resmî sitesini şahsi kinlerinin aracı hâline getirmişlerdir.

Sayın Genel Başkanımızın Kıbrıs Türklüğüne hakaret ettiği iddia ve iftirası ise adi bir yalan olmanın ötesinde Kıbrıs Türklüğü ile Türkiye Türklüğünü ayırma amacını gütmektedir. Bütün dünya bir araya gelse bunu gerçekleştiremeyecektir.

Değil Tayfur Sökmen olmak, onun tırnağı dahi olamayacak olan Akıncı ve yancısı Burcu;

Kıbrıs Türk’ünün katilleriyle oynaşmaktan, randevulaşmaktan, kanla alınan toprakları Rumlara peşkeş çekmekten rahatsız olmazken Türkiye’ye bağlı olmayı lanetlemektedir. Türkiye’nin böyle bir arzusu ve talebi olmadığı gibi şartlar bunu gerektirdiği takdirde kendisinden izin alacak değildir.

Yunan emellerine, İngiltere’ye, ENOSİS’e gönülden bağlı olan bu iki şahsın Kıbrıs Türklüğünü temsil etme kabiliyeti kalmamıştır. Sayın Genel Başkanımızın ifade ettiği üzere Akıncı ve yancısı derhâl görevlerinden istifa edip görevi Kıbrıs Türklüğünün iradesine tevdi etmelidir. Daha sonra Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ne yerleşmeleri ve oradaki Türk düşmanı dostlarıyla birlikte yaşamaları kendileri adına daha tutarlı bir duruş olacaktır.

KKTC Cumhurbaşkanlığı sayfasında yayınlanan talihsiz yazı derhâl kaldırılmalıdır.

Kıbrıs’ın vefalı ve vatansever insanlarının Kıbrıs’ın haklarını Yunan emellerine peşkeş çekmeye kalkan bu hadsizlere hadlerini bildireceklerinden şüphemiz bulunmamaktadır. Mustafa Akıncı’nın, yancısının ağzından Sayın Genel Başkanımıza söylediği sözleri şiddetle kınıyoruz. Akıncı bir an önce özür dilemeli, KKTC Cumhurbaşkanlığı sayfasında yayınlanan talihsiz yazı derhâl kaldırılmalıdır.