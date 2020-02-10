Bugün Bilgisayarını Temizle Günü

Dünyada her yıl Şubat ayının ikinci pazartesi günü kutlanan Bilgisayarını Temizle Günü, bu yıl 10 Ocak’a denk geliyor. Dünyada 500 milyondan fazla kullanıcıyı koruyan Bitdefender Antivirüs, daha hızlı ve temiz bir bilgisayara sahip olmak isteyen kullanıcılar için Bilgisayarını Temizle Günü‘nde, 10 adımda bilgisayar temizliği ipuçlarını sıralıyor.

Dünyada her yıl Şubat ayının ikinci pazartesi günü kutlanan Bilgisayarını Temizle Günü, bu yıl 10 Ocak’a denk geliyor. Bilgisayarların zaman zaman hızından, zaman zaman da çalışacak durumda olmamasından birçok kullanıcı şikayet ediyor. Çoğu zaman bilgisayarın fiziki olarak temiz olmaması, sabit sürücülerde yeterli alan kalmaması ya da çeşitli kaynaklardan bulaşan virüsler bilgisayarın ciddi derecede yavaşlamasına neden oluyor. Dünyada 500 milyondan fazla kullanıcıyı koruyan Bitdefender Antivirüs, Bilgisayarını Temizle Günü için 10 adımda bilgisayar temizliği ipuçlarını sıralıyor.

1. Fiziksel olarak temizleyin: Bilgisayarınızın performansını artırmanın kolay bir yolu, dikkatlice temizlemekten geçiyor. Unutmayın ki toz, kir ve diğer atıklar bilgisayarınızın fanını tıkayabilir ve hava akışını engelleyerek aşırı ısınmasına neden olabilir. Bilgisayarınızın kapalı olmasına dikkat ederek içerisinde bulunan tozların temizlenmesini tavsiye ediyoruz. Bu, bilgisayarınızın optimum hızda çalışmasına yardımcı olacak.

2. Diskleri birleştirin: Kullanıcılar, bilgisayar bakımlarını aylık olarak yapmalı ve disk birleştirme işlemlerini es geçmemeli. Disk birleştirme sonucunda bilgisayarınızın daha verimli çalıştığına tanık olacaksınız. Bu işlemi Windows kullanıyorsanız, Başlat > Disk Temizleme > Disk Birleştir adımlarını takip ederek gerçekleştirebilirsiniz.

3. Verileri harici disklerde depolayın: Bilgisayarınıza dosya kaydetmek sabit diskinizdeki boş alanları ciddi derecede tüketiyor. %85 veya daha fazla dolu bir sabit disk, bilgisayarınızın hızını da etkiliyor. Bunun önlemini, büyük miktarda veri depolamanın harika bir yolu olan harici disklerle alabilirsiniz.

4. Tarayıcı sekmelerini kapatmayı unutmayın: Bir kerede çok fazla tarayıcı sekmesinin veya programın açık olması bilgisayarınızın RAM'ini zorlar ve yavaşlamasına neden olur. Basit bir yükseltme ile RAM'inizi artırabilirsiniz. Windows Görev Yöneticisi'ni açarak bilgisayarınızın RAM kullanımını kontrol etmeyi unutmayın.

5. Kullanılmayan programları kaldırın: Nadiren kullandığınız programları kaldırarak bilgisayarınızda yer açabilirsiniz. Bu özelliği Windows bilgisayarlarda Denetim Masası’nda yer alan Programlar ve Özellikler sekmesinde gerçekleştirebilirsiniz.

6. Virüs taramasını gerçekleştirin: Unutmayın ki, çeşitli yollarla bulaşmış virüsleri siz fark etmeyebilirsiniz ancak bu durum bilgisayarınızı oldukça yavaşlatıyor. Yapılacak en iyi şey, antivirüs yazılımı kullanarak genel bir bilgisayar taraması yapmaktır. Bitdefender Total Security 2020 ile bilgisayarınızın virüslere karşı daha dayanıklı olmasını sağlayabilirsiniz.

7. Güncellemeleri etkinleştirin: Bilgisayarınızın temel güncellemeleri otomatik olarak indirmesine ve yüklemesine izin verin. Güncellemelerle bilgisayarınızın güvenliğini ve performansını artıracağınızı unutmayın. Windows kullanıcıları için, Bilgisayarım > Özellikler > Otomatik Güncelleştirmeler bölümündeki "Otomatik Olarak İndir ve Yükle" seçeneğinin işaretli olduğundan emin olun.

8. Tarayıcı geçmişini düzenli olarak temizleyin: Ziyaret ettiğiniz web siteleri tarafından oluşturulan çerezler, web tarayıcınız tarafından saklanıyor. Tarayıcınızın daha hızlı çalışmasına yardımcı olmak için tarayıcı geçmişinizi düzenli olarak temizlemeniz gerekiyor. Kullanılan tarayıcının geçmiş sekmesine tıklayıp, tarama verilerini temizle diyerek bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

9. Bilgisayarı yeniden başlatın: Eğer bilgisayarınızı çok kullanıyorsanız, haftada bir yeniden başlat seçeneğini denemenizde fayda var. Bilgisayarı yeniden başlatmak, bilgisayar hafızasını temizlerken, çalışmaya başlayan tüm hatalı işlemlerin ve hizmetlerin kapanmasını da sağlayabiliyor.

10. Bilgisayarın açılış hızını kontrol edin: Bilgisayarınızı açtığınızda kaç programın otomatik olarak açılacağını kontrol etmeyi unutmayın. Bu işlem bilgisayarınızın hızlı açılmasına yardımcı olacaktır. Windows kullanıyorsanız, “Çalıştır” bölümüne gidip “msconfig” komutunu yazmanız halinde bilgisayarı açtığınızda otomatik olarak başlatmak istemediğiniz programları kaldırabilirsiniz. Bununla birlikte tüm işletim sistemleri için Bitdefender Antivirüs’ün açılış iyileştirici özelliğini kullanarak açılış hızını artırabilirsiniz.