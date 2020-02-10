Kahramankazan’dan tarihe yolculuk imkanı

Kahramankazan Belediyesi’nce düzenlenen “Ecdadın İzinden Osmanlı Başkentlerine Yolculuk” gezileri tüm hızıyla sürüyor. Öğrencisinden ev hanımlarına kadar ilçedeki tüm kesimlerin etap etap katıldığı geziler kapsamında vatandaşlar Osmanlı İmparatorluğu’na başkentlik yapmış Bursa, Edirne ve İstanbul’u ziyaret ediyor.

Kahramankazan Belediyesi tarafından düzenlenen “Ecdadın İzinden Osmanlı Başkentlerine Yolculuk” gezilerine ilçe halkı yoğun ilgi gösteriyor. Gezi programının 7’incisi düzenlendi. Geziye katılan son kafile belediye önünden uğurlandı. Geziye katılanlar Osmanlı İmparatorluğu’na başkentlik yapmış Bursa, Edirne ve İstanbul’u ziyaret ederek, tarihe tanıklık etme fırsatı yakalıyor.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz da, belediye önünden hareket eden kafileleri uğurlayarak, geziye katılanlara “hayırlı yolculuklar” temennisinde bulunuyor. Düzenlenen programa bungüne kadar yaklaşık 500 vatandaş katıldı. Osmanlı başkentlerinde tarihi bir yolculuk imkanı veren gezi programı bundan sonra da tüm hızıyla sürecek.

Tarihe tanıklık ediyorlar

Başkan Oğuz, “Ecdadın İzinden Osmanlı Başkentlerine Yolculuk” gezileriyle ilçe halkının Osmanlı başkentlerini yeniden keşfettiğini ifade ederek, tarihe tanıklık ettiklerini söyledi. Oğuz, “Minarelerle taçlandırılmış üç eski başkentimizi ziyaret eden halkımız, Osmanlı’nın görkeminin yüzlerce yıllık tanıkları olan bu şehirlerimizi yerinde görüyor. Kuruluşa şahitlik etmiş Bursa’yı, yükseliş döneminde ön plana çıkmış Edirne’yi, zirve ve çöküşe tanıklık etmiş İstanbul’u görmeye tüm halkımızı davet ediyoruz. Gelen talepler doğrultusunda bu gezilerimizi sürdüreceğiz. İlçemizdeki tüm kesimlerin bu tarihi yolculuğa çıkmaya davet ediyoruz.” diye konuştu.