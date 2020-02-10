Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 15:40 TSİ- Belediye G: Bugün 15:42 TSİ

Kahramankazan’dan tarihe yolculuk imkanı

Kahramankazan Belediyesi’nce düzenlenen “Ecdadın İzinden Osmanlı Başkentlerine Yolculuk” gezileri tüm hızıyla sürüyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Kahramankazan Belediyesi’nce düzenlenen “Ecdadın İzinden Osmanlı Başkentlerine Yolculuk” gezileri tüm hızıyla sürüyor. Öğrencisinden ev hanımlarına kadar ilçedeki tüm kesimlerin etap etap katıldığı geziler kapsamında vatandaşlar Osmanlı İmparatorluğu’na başkentlik yapmış Bursa, Edirne ve İstanbul’u ziyaret ediyor.

Kahramankazan Belediyesi tarafından düzenlenen “Ecdadın İzinden Osmanlı Başkentlerine Yolculuk” gezilerine ilçe halkı yoğun ilgi gösteriyor. Gezi programının 7’incisi düzenlendi. Geziye katılan son kafile belediye önünden uğurlandı. Geziye katılanlar Osmanlı İmparatorluğu’na başkentlik yapmış Bursa, Edirne ve İstanbul’u ziyaret ederek, tarihe tanıklık etme fırsatı yakalıyor.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz da, belediye önünden hareket eden kafileleri uğurlayarak, geziye katılanlara “hayırlı yolculuklar” temennisinde bulunuyor. Düzenlenen programa bungüne kadar yaklaşık 500 vatandaş katıldı. Osmanlı başkentlerinde tarihi bir yolculuk imkanı veren gezi programı bundan sonra da tüm hızıyla sürecek.

Tarihe tanıklık ediyorlar

Başkan Oğuz, “Ecdadın İzinden Osmanlı Başkentlerine Yolculuk” gezileriyle ilçe halkının Osmanlı başkentlerini yeniden keşfettiğini ifade ederek, tarihe tanıklık ettiklerini söyledi. Oğuz, “Minarelerle taçlandırılmış üç eski başkentimizi ziyaret eden halkımız, Osmanlı’nın görkeminin yüzlerce yıllık tanıkları olan bu şehirlerimizi yerinde görüyor. Kuruluşa şahitlik etmiş Bursa’yı, yükseliş döneminde ön plana çıkmış Edirne’yi, zirve ve çöküşe tanıklık etmiş İstanbul’u görmeye tüm halkımızı davet ediyoruz. Gelen talepler doğrultusunda bu gezilerimizi sürdüreceğiz. İlçemizdeki tüm kesimlerin bu tarihi yolculuğa çıkmaya davet ediyoruz.” diye konuştu.
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Başkan Altınok minik öğrencilerin doğum gününü kutladı mask
Başkan Altınok minik öğrencilerin doğum gününü kutladı
Çankaya Satrançta da Türkiye Şampiyonu mask
Çankaya Satrançta da Türkiye Şampiyonu
Kollar Şahap Gürler için sıvandı mask
Kollar Şahap Gürler için sıvandı
Etimesgut Belediyesi Ampute Takımı kurdu mask
Etimesgut Belediyesi Ampute Takımı kurdu
Başkan Taşdelen çalışma arkadaşlarıyla buluştu mask
Başkan Taşdelen çalışma arkadaşlarıyla buluştu
Yenimahalleli miniklerden büyük başarı mask
Yenimahalleli miniklerden büyük başarı
Başkan Yaşar'dan Yenimahalleli gençlere müjde mask
Başkan Yaşar'dan Yenimahalleli gençlere müjde
Ortak pazar yakında açılıyor mask
Ortak pazar yakında açılıyor
Keçiören Belediyesi iş arayanlar için seferber oluyor mask
Keçiören Belediyesi iş arayanlar için seferber oluyor
Çankayalı minik kahramanlardan israfa son mask
Çankayalı minik kahramanlardan israfa son

Bugün 15:40 TSİ Ankara/ Kahramankazan- Belediye

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Başkan Altınok minik öğrencilerin doğum gününü kutladı mask
Başkan Altınok minik öğrencilerin doğum gününü kutladı
Çankaya Satrançta da Türkiye Şampiyonu mask
Çankaya Satrançta da Türkiye Şampiyonu
Kollar Şahap Gürler için sıvandı mask
Kollar Şahap Gürler için sıvandı
Etimesgut Belediyesi Ampute Takımı kurdu mask
Etimesgut Belediyesi Ampute Takımı kurdu
Başkan Taşdelen çalışma arkadaşlarıyla buluştu mask
Başkan Taşdelen çalışma arkadaşlarıyla buluştu
Yenimahalleli miniklerden büyük başarı mask
Yenimahalleli miniklerden büyük başarı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
​YKS başvuruları başladı mask
​YKS başvuruları başladı
Turşu tüketmeniz için 7 önemli neden mask
Turşu tüketmeniz için 7 önemli neden
Milliyetçi Hareket Partisi 51 Yaşında mask
Milliyetçi Hareket Partisi 51 Yaşında
“Memleketin Kısmeti” oyunu Çankaya'da mask
“Memleketin Kısmeti” oyunu Çankaya'da
Kalp krizi ve inme riski yalnızca sigara içenlere göre daha yüksek mask
Kalp krizi ve inme riski yalnızca sigara içenlere göre daha yüksek
Mustafa Akıncı'ya MHP'den sert cevap! Cezasız kalmayacak mask
Mustafa Akıncı'ya MHP'den sert cevap! Cezasız kalmayacak

GALERİ

Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar mask
Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak) mask
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak)
Mamak’ta santur konseri büyüledi mask
Mamak’ta santur konseri büyüledi
“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti mask
“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti
"Önceliğimiz temiz çevre" mask
"Önceliğimiz temiz çevre"
"Keçiörenli Görme Engelli Çocuklar Origamiyle Tanıştı" mask
"Keçiörenli Görme Engelli Çocuklar Origamiyle Tanıştı"
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL