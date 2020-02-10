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Yenimahalleli miniklerden büyük başarı

Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü Badminton sporcuları Ankara Altındağ Spor Salonu’nda düzenlenen şampiyonadan madalya ile döndü.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü Badminton sporcuları Ankara Altındağ Spor Salonu’nda düzenlenen şampiyonadan madalya ile döndü.

T.C Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 4-7 Şubat tarihleri arasında düzenlenen, 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Badminton Yıldız Erkek ve Kız İl Birinciliği Müsabakalarından madalya ile döndü.

2 kategori 1 şampiyon

Yenimahalle’den Beyza Maden, Talya Gerçeker, Feyza Nur Lale ve Özge Öztürk Badminton Yıldız Kız kategorisinde, Efe Sağlık, Yağız Yılmazgil, Emir Kalaner ve Arda Özkoç Badminton Yıldız Erkek kategorisinde şampiyonluğa ulaştı.

Ankara genelinde 15 okul takımının kıyasıya mücadele ettiği müsabakada rakip takımları eleyerek şampiyonluğa ulaşan Yenimahalle’nin sporcuları, mart ayında düzenlenecek Türkiye Grup Yıldız Kategori müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

“Sporcularımız ilçeye her turnuvada gurur yaşatıyor”

Yenimahalle’de çocukların ve gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durması, spor, sanat ve kültürel aktivitelere yönelmesi için her türlü desteğin verildiğini belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Yenimahalle’nin geleceğine büyük önem veriyorum. Bu nedenle gençler ve çocuklar için eğitim, spor ve kültürel projelerin tümüne tam destek veriyoruz. Yenimahalle Belediyesi sporcuları onlarca spor branşında katıldıkları turnuvalardan ve şampiyonlardan başarı ile dönüyor, ilçemizin ismini gururla temsil ediyor. Bütün sporcularımıza ve onları müsabakalara hazırlayan antrenörlerine teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum.” dedi.
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Bugün 15:57 TSİ Ankara/ Yenimahalle- Belediye

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