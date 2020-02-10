Başkan Altınok minik öğrencilerin doğum gününü kutladı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, belediye bünyesinde hizmet veren kreşlerde eğitim gören 84 öğrenci için düzenlenen doğum günü etkinliğine katılarak, “İlçemizde kreşlerimizin ve kütüphanelerimizin sayısını artırarak çocuklarımızın geleceğine yatırım yapmayı sürdüreceğiz. Bu güzel günde ecdadımızın ‘Ad Günü’ olarak ifade ettiği yaş günü kutlamamızı çocuklarımız için gerçekleştirdik. Rabbim hepsine aileleriyle birlikte sağlık ve güzellikler nasip etsin” dedi.

“ÇOCUKLAR DÜNYANIN EN TEMİZ GÜZELLİKLERİDİR”

Keçiören Belediyesi Yonca Yaşam Merkezi’nde düzenlenen doğum günü kutlama etkinliğine Neşeli Minikler ve Yonca Yaşam Merkezi kreşlerinden 84 minik öğrencinin yanı sıra bazı veliler de katıldı. Başkan Altınok, doğum günü kutlama programında ailelere ve kreş öğrencilerine hitaben yaptığı konuşmada, “Çocuklar dünyanın en değerli ve en temiz güzellikleridirler. Bizi mutlu eden birçok iş yapıyoruz. En çok da çocuklar, yaşlılar, gençler ve engellilerle birlikte gerçekleştirdiğimiz programlarda ve onlara sunduğumuz hizmetlerle mutlu oluyoruz. Rabbimden tüm çocuklarımız için aileleriyle birlikte hayırlı bir ömür ve güzel bir gelecek niyaz ediyorum.” diye konuştu.

“ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİ İÇİN GAYRETLE ÇALIŞIYORUZ”

Keçiören Belediyesi olarak ilçedeki kreş ve kütüphane sayısını artıracaklarının da altını çizen Başkan Altınok konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirmemiz gerekiyor. Bugünün çocuğu yarının büyüğü ve aynı zamanda ülkemizin, devletimizin ve milletimizin de geleceği demektir. Biz de çocuklarımıza daha iyi bir eğitim hizmeti sunabilmek için sürekli mesai harcıyor, bunun gayretiyle gece gündüz çalışıyoruz. Kreşlerimizin sayısını artırıp mevcut kreşlerimizi de yeniden düzenleyeceğiz. Ayrıca şuan hizmet veren kreşlerimizi denetliyor, en küçük bir eksilik olduğunda da anında müdahale ediyoruz. Burada yıkılan kalpler bir dünyanın yıkılması ve kırılmasıdır. Buna asla müsaade etmeyiz.”

Konuşmasının ardından her bir çocukla tek tek kucaklaşan ve çeşitli hediyeler veren Başkan Altınok, miniklerle birlikte mum üfleyerek pasta kesti.