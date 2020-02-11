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Tuğba Özay'ı Canlı Yayında Duygulandıran Sürpriz Kutlama

Kuaförüm Sensin yarışması haftalardır son hızı ile devam ederken Kuaförüm sensin yarışmasında jüri üyesi Tuğba Özay'a arkadaşlarından sürpriz doğum günü kutlaması gerçekleştirildi.
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Tuğba Özay'ı Canlı Yayında Duygulandıran Sürpriz Kutlama

Kuaförüm Sensin yarışması haftalardır son hızı ile devam ederken Kuaförüm sensin yarışmasında jüri üyesi Tuğba Özay'a arkadaşlarından sürpriz doğum günü kutlaması gerçekleştirildi. Kuaförüm Sensin sunucusu son puanlamadan sonra bir sürpriz olduğunu ve bir kutlama yapacaklarını söyledi!

Tuğba Özay’a yapılan sürpriz herkesi şok etti! Tuğba Özay’ın annesi elinde pasta ile stüdyodaydı! Tüm jüri ve yarışmacılar neler olduğunu anlamaya çalışırken, Tuğba Özay’ın doğum günü olduğu anlaşıldı!

Stüdyoya doğum günü pastası ile gelen Tuğba Özay'ın annesi Duygu Özay Kuaförüm sensin ekibi ile birlikte kızına sürpriz bir doğumgünü düzenlediklerini söyledi. Annesini görünce duygulanan Tuğba Özay gözyaşlarını tutamadı ve milyonların önünde ağladı. Pek çok ünlü simanın kutladığı Tuğba Özay'ın doğumgününü magazin muhabiri ve Müzik Prodüktörü Estergon Karagöz'de kutladı.

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