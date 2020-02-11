Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 09:53 TSİ- Belediye G: Bugün 10:15 TSİ

Yeniden Musiki Muallim Mektebi

1924 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emriyle, orta dereceli okullara müzik öğretmeni yetiştirilmesi amacıyla kurulan Musiki Muallim Mektebi, yapılan restorasyon çalışmaları ile birlikte hem eski adına, hem de eski işlevine kavuştu.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

1924 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emriyle, orta dereceli okullara müzik öğretmeni yetiştirilmesi amacıyla kurulan ve bir süredir Mamak Kültür Merkezi olarak belediye hizmet binası olarak kullanılan Musiki Muallim Mektebi, yapılan restorasyon çalışmaları ile birlikte hem eski adına, hem de eski işlevine kavuştu.

Bir zamanlar müzik alanında bilimsel çalışmaların yapıldığı, sahne sanatlarında eğitimlerin verildiği, ilk Türk operasının yazıldığı, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’na, Devlet Opera ve Balesi’ne, Devlet Tiyatroları’na ve Ordu bandosuna sanatçılar ve şefler yetiştirilen ve önümüzdeki günlerde Musiki Muallim Mektebi tabelası asılacak tarihi binanın mevcut tabelası değiştirilerek, “Devlet Tiyatroları” adı ile orijinal yazısı gün yüzüne çıkarıldı.

Geçtiğimiz ay Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ile Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’nin ortak protokole imza attığı Sahne Sanatları Uygulama Akademisi’nin de startı verildi. Musiki Muallim Mektebi’nin aslına dönmesiyle, tarihi binanın 95 yıl önce olduğu gibi sanatın merkezi olacağının altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bu bina, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün musikiye ve sanata verdiği önemin de bir göstergesi. Binanın restorasyonu ile birlikte yeniden eski işlevine dönmesi için adımları attık. 1924’ten bugüne Devlet Tiyatroları’na mektep olan tarihi binamız,  kültür ve sanat etkinlikleri açısından bir cazibe merkezi haline geliyor. Ve yeniden bu binada geleceğin sanatçılarını yetiştireceğiz.” dedi.

Yetenek keşfi başladı

Türkiye’de ilk kez uygulanan ve pilot bölge olarak ta Mamak’ta başlatılan Sahne Sanatları Uygulama Akademisi kapsamında öğrenci seçmelerine başlandı. Mamak’taki ilkokul, ortaokul ve liselerde uygulanan taramaların ilki 12 okulda gerçekleştirilecek. Müzik, tiyatro ve sahne sanatları kapsamında sürdürülen yetenek taramalarının ilki halk dansları  branşında yapıldı.

Seçmelere katılan öğrenciler Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Halk Dansları Topluluğu hocalarından oluşan jüri önünde yeteneklerini sergiledi. Seçmelerin ardından yetenekli bulunan öğrenciler imzalanan protokol gereği Musiki Muallim Mektebi’nde  deneyimli sanatçılar tarafından akademik eğitime tabi tutulacak. Protokol gereği ayrıca mektepte meslek atölyeleri kurulacak. Meslek atölyelerinde yaş sınırlaması olmayacak.

Attıkları adımlarla Musiki Muallim Mektebi’nin hem geçmişteki anlam ve önemini kazanacağını hem de ilgi odağı olacağını kaydeden Başkan Köse, “Cumhuriyet’in ilk eserini, tarihi binamızı yeniden canlandırdık. Güzel Mamaklılarla birlikte tüm Ankara’mıza hayırlı olsun. Sahne Sanatları Akademisi ile de Mamak daha güzel olacak.” dedi.
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Yer altı çöp konteynerlerinin sayısı artıyor mask
Yer altı çöp konteynerlerinin sayısı artıyor
Başkan Ercan her anını Sincanlılarla birlikte geçiriyor mask
Başkan Ercan her anını Sincanlılarla birlikte geçiriyor
Altın Kanatlı Melekler Üsküdar'ı devirdi mask
Altın Kanatlı Melekler Üsküdar'ı devirdi
Başkan Yaşar, Göleliler ile buluştu mask
Başkan Yaşar, Göleliler ile buluştu
Gençler sinema ve bowling ile ödüllendirildi mask
Gençler sinema ve bowling ile ödüllendirildi
Yeşil Diyalog Çankaya'da başladı mask
Yeşil Diyalog Çankaya'da başladı
Çankayalı kadınlardan İngiltere’ye ihracat mask
Çankayalı kadınlardan İngiltere’ye ihracat
Başkan Altınok okulların taleplerini tek tek dinledi mask
Başkan Altınok okulların taleplerini tek tek dinledi
‘Telefonla değil benimle oyna’ mask
‘Telefonla değil benimle oyna’
Müzeler şehri Başkent mask
Müzeler şehri Başkent

Bugün 09:53 TSİ Ankara/ Mamak- Belediye

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Yer altı çöp konteynerlerinin sayısı artıyor mask
Yer altı çöp konteynerlerinin sayısı artıyor
Başkan Ercan her anını Sincanlılarla birlikte geçiriyor mask
Başkan Ercan her anını Sincanlılarla birlikte geçiriyor
Altın Kanatlı Melekler Üsküdar'ı devirdi mask
Altın Kanatlı Melekler Üsküdar'ı devirdi
Başkan Yaşar, Göleliler ile buluştu mask
Başkan Yaşar, Göleliler ile buluştu
Gençler sinema ve bowling ile ödüllendirildi mask
Gençler sinema ve bowling ile ödüllendirildi
Yeşil Diyalog Çankaya'da başladı mask
Yeşil Diyalog Çankaya'da başladı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Turşu tüketmeniz için 7 önemli neden mask
Turşu tüketmeniz için 7 önemli neden
Milliyetçi Hareket Partisi 51 Yaşında mask
Milliyetçi Hareket Partisi 51 Yaşında
Mustafa Akıncı'ya MHP'den sert cevap! Cezasız kalmayacak mask
Mustafa Akıncı'ya MHP'den sert cevap! Cezasız kalmayacak
Keçiören Belediyesi iş arayanlar için seferber oluyor mask
Keçiören Belediyesi iş arayanlar için seferber oluyor
Yenimahalle'ye Manisa'dan kardeş ilçe mask
Yenimahalle'ye Manisa'dan kardeş ilçe
7 adımda pembe diş etleri mask
7 adımda pembe diş etleri

GALERİ

Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar mask
Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak) mask
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak)
Mamak’ta santur konseri büyüledi mask
Mamak’ta santur konseri büyüledi
“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti mask
“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti
"Önceliğimiz temiz çevre" mask
"Önceliğimiz temiz çevre"
"Keçiörenli Görme Engelli Çocuklar Origamiyle Tanıştı" mask
"Keçiörenli Görme Engelli Çocuklar Origamiyle Tanıştı"
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL