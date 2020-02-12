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Altınordu maçı hazırlıkları başladı

Osmanlıspor, deplasmanda Altınordu’yla oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Elif Duman
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TFF 1. Lig’in 22. haftasında deplasmanda Altınordu’ya konuk olacak olan başkent ekibi bu maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde yapılan antrenman 1 saat sürdü.

Isınma koşusuyla başlayan antrenman topla ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Daha sonra dar alanda 6’ya 3 top kapma oyununa geçen mor-sarılılar çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı.
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