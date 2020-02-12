Altınordu maçı hazırlıkları başladı

TFF 1. Lig’in 22. haftasında deplasmanda Altınordu’ya konuk olacak olan başkent ekibi bu maçın hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde yapılan antrenman 1 saat sürdü.
Isınma koşusuyla başlayan antrenman topla ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Daha sonra dar alanda 6’ya 3 top kapma oyununa geçen mor-sarılılar çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz