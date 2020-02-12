Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 09:24 TSİ- Belediye G: Bugün 09:30 TSİ

Altındağ’a istihdam noktası

Altındağ Belediyesi’nde İŞKUR hizmet noktası hizmete başladı. Altındağ Belediyesi ve İŞKUR iş birliğiyle açılan İŞKUR hizmet noktası sayesinde, iş başvuru ve işe alım süreçleri hız kazanacak.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Altındağ Belediyesi ve İŞKUR önemli bir iş birliğine imza attı. İŞKUR hizmet noktası, Altındağ Belediyesi’nde düzenlenen imza töreninin ardından hizmete başladı. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen imza törenine, İŞKUR Ankara İl Müdürü Arif Ay ve İŞKUR Altındağ İlçe Müdürü Ömer Tavukçu katıldı.

İŞ BAŞVURU SÜRECİ HIZLANDI

İŞKUR ile imzalanan protokol ile iş başvuru ve işe alım süreçlerinin hız kazanacağını ifade eden Başkan Asım Balcı, “Bu hizmet noktasını, kamu ilanlarını ve özel sektör başvurularını takip ederek, Altındağlı vatandaşlarımızın iş ve işlemlerini kolaylaştırmak için hizmete açıyoruz. İş arayan ve başvuru yapmak isteyen Altındağlı vatandaşlarımız belediyemize gelerek İŞKUR hizmet noktasına başvurduklarında, hem belediyemize hem de İŞKUR’a iş başvurusunda bulunmuş olacak. İŞKUR iş arayanlarla, iş ilanı veren işverenleri bir araya getirecek. Böylece Altındağ’da istihdam hem hız kazanacak hem de iş arayan vatandaşlarımız için büyük kolaylık sağlanacak. Tüm Altındağlı hemşehrilerimize hayırlı olsun.” dedi.

“ALTINDAĞ’A HAYIRLI OLSUN.”

İŞKUR İl Müdürü Arif Ay ise, böylesine anlamlı bir protokolü imzalamaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek, “Vatandaşlarımızın hizmetlerimizden daha iyi faydalanabilmesi ve daha kolay ulaşabilmesi için belediyelerimizle iş birliği yaparak hizmet noktaları açıyoruz. Altındağ Belediyesi’nde açtığımız bu hizmet noktası, gerçekleştirdiğimiz iş birliğine güzel bir örnek… Başkanımıza desteklerinden ve iş birliğinden dolayı çok teşekkür ederim. Altındağımıza hayırlı olmasını dilerim.” ifadelerini kullandı.
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
2.Abdülhamid Han’ın Hayatı Mamak’ta Sahnelendi mask
2.Abdülhamid Han’ın Hayatı Mamak’ta Sahnelendi
Çankaya’nın konservatuvar gibi hizmet veren atölyesi mask
Çankaya’nın konservatuvar gibi hizmet veren atölyesi
Pursaklar'ın sporcuları tarih yazıyor mask
Pursaklar'ın sporcuları tarih yazıyor
Keçiören KEDEM’de velilere rehberlik desteği mask
Keçiören KEDEM’de velilere rehberlik desteği
Sokak hayvanlarına yönelik çalışmalar devam ediyor mask
Sokak hayvanlarına yönelik çalışmalar devam ediyor
YENİMEK'te kursiyer sayısı 30 bine ulaştı mask
YENİMEK'te kursiyer sayısı 30 bine ulaştı
Akyurt'ta ilkokul öğrencilerine kişisel hijyen seti dağıtıldı mask
Akyurt'ta ilkokul öğrencilerine kişisel hijyen seti dağıtıldı
Büyükşehir’den Sevgililer Günü'nde Müzik Şöleni mask
Büyükşehir’den Sevgililer Günü'nde Müzik Şöleni
Kar altında yürüyüşe sıcak mola mask
Kar altında yürüyüşe sıcak mola
Turizmin Dijital Rotası: Altınrota mask
Turizmin Dijital Rotası: Altınrota

Bugün 09:24 TSİ Ankara/ Altindağ- Belediye

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
2.Abdülhamid Han’ın Hayatı Mamak’ta Sahnelendi mask
2.Abdülhamid Han’ın Hayatı Mamak’ta Sahnelendi
Çankaya’nın konservatuvar gibi hizmet veren atölyesi mask
Çankaya’nın konservatuvar gibi hizmet veren atölyesi
Pursaklar'ın sporcuları tarih yazıyor mask
Pursaklar'ın sporcuları tarih yazıyor
Keçiören KEDEM’de velilere rehberlik desteği mask
Keçiören KEDEM’de velilere rehberlik desteği
Sokak hayvanlarına yönelik çalışmalar devam ediyor mask
Sokak hayvanlarına yönelik çalışmalar devam ediyor
YENİMEK'te kursiyer sayısı 30 bine ulaştı mask
YENİMEK'te kursiyer sayısı 30 bine ulaştı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Turşu tüketmeniz için 7 önemli neden mask
Turşu tüketmeniz için 7 önemli neden
Keçiören Belediyesi iş arayanlar için seferber oluyor mask
Keçiören Belediyesi iş arayanlar için seferber oluyor
7 adımda pembe diş etleri mask
7 adımda pembe diş etleri
Mustafa Akıncı'ya MHP'den sert cevap! Cezasız kalmayacak mask
Mustafa Akıncı'ya MHP'den sert cevap! Cezasız kalmayacak
MHP lideri Devlet Bahçeli önemli açıklamalarda bulundu mask
MHP lideri Devlet Bahçeli önemli açıklamalarda bulundu
Çankayalı kadınlardan İngiltere’ye ihracat mask
Çankayalı kadınlardan İngiltere’ye ihracat

GALERİ

Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar mask
Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak) mask
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak)
Mamak’ta santur konseri büyüledi mask
Mamak’ta santur konseri büyüledi
“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti mask
“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti
"Önceliğimiz temiz çevre" mask
"Önceliğimiz temiz çevre"
"Keçiörenli Görme Engelli Çocuklar Origamiyle Tanıştı" mask
"Keçiörenli Görme Engelli Çocuklar Origamiyle Tanıştı"
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL