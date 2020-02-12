Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 09:36 TSİ- Sağlık G: Bugün 09:38 TSİ

Sert fırçalar diş eti çekilmesine neden oluyor

Toplumda yaygın olarak görülen diş eti çekilmesinin nedenlerini ve tedavi yöntemlerini İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü’nden Dt. Özge Sönmez, açıkladı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Toplumda yaygın olarak görülen diş eti çekilmesinin nedenlerini ve tedavi yöntemlerini İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü’nden Dt. Özge Sönmez, açıkladı.

Diş eti çekilmesi; diş eti kenarının dişi ve kök yüzeyini açığa çıkartacak şekilde, geriye doğru çekilmesine denilmektedir.

Yanlış fırçalama tekniği ve sert fırçalar diş eti çekilmesi nedeni!

Yanlış diş fırçalama tekniği ile diş fırçalama, sert diş fırçası kullanma, çok sık diş fırçalama diş eti çekilmesinin mekanik nedenleri arasında sayılabilir. Dudak-diş eti bağının yapısal bozuklukları, çeşitli diş eti hastalıkları, hatalı dolgu ve kaplamalar diş eti çekilmesine yol açmaktadır.

Diş etindeki çekilmeler neye sebep olur?

Diş eti çekilmesi sonucunda, diş hassasiyeti ve estetik problemler ortaya çıkmaktadır. Ayrıca; diş eti çekilmesi nedeniyle oluşan boşluklara, diş eti hastalığına neden olabilecek bakteri plağı da kolayca birikir. Diş eti çekilmesi tedavi edilmediği takdirde, dişleri destekleyen yumuşak ve sert dokular zarar görebilir, bu nedenle diş kaybı olabilir.

Nedenleri nelerdir?

- Periodontal Hastalıklar: (Diş ve çevre dokunun hastalıkları) Diş eti çekilmesinin en önemli nedenlerinden biri diş eti iltihaplarıdır. Basit ve ileri düzeydeki diş eti iltihapları çekilmeye neden olur.

- Yanlış ve sert diş fırçalama: Dişlerin çok sert veya yatay bir şekilde fırçalanması, çok sert diş fırçası kullanmak, diş minesinin aşınmasına ve diş etlerinizin çekilmesine neden olabilir.

- Ağız hijyeninin yetersiz olması: Yetersiz diş fırçalama, diş aralarının diş ipiyle temizlenmemesi gibi faktörler, özellikle dişlerin arasında bulunan plakların tartar denen diş taşlarına dönüşmesini kolaylaştırır. Bu tartarlar, diş eti çekilmesine yol açabilir.

- Diş gıcırdatma: ( Bruksizm) Dişleri sıkmak veya gıcırdatmak, dişlere çok fazla kuvvet uygulayarak diş etlerinin çekilmesine neden olabilir.

- Anatomik ve Ortodontik nedenler: Çarpık dişler, kapanış bozuklukları, dudak-diş eti bağının yapısal bozuklukları gibi nedenlerle diş eti çekilmesi olabilir.

Bunların yanı sıra hatalı yapılmış dolgular,kaplamalar da diş eti çekilmesine sebep olabilir.

İşte tedavi yöntemleri!

Diş eti çekilmesine neden olan faktöre bağlı olarak, tedavi yöntemleri değişebilir.Doğru ağız hijyeni eğitimi ve derinlemesine yapılacak olan profesyonel diş taşı temizliği, başlangıç seviyesindeki çekilmeler için uygulanır. Periodontal hastalığın neden olduğu çekilmelere uygulanacak tedavi, öncelikle diş eti hastalığının tedavisine yönelik olan tedavilerdir. Anatomik, ortodontik faktörlere bağlı diş eti çekilmelerinde yine ilk adım, faktörün elimine edilmesidir. Diş eti çekilmesinin ileri olduğu durumlarda ise, cerrahi yöntemlere başvurulur.
# SAĞLIK HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Kadınlar daha çok risk altında mask
Kadınlar daha çok risk altında
Unutkanlık hakkında doğru bilinen 7 yanlış mask
Unutkanlık hakkında doğru bilinen 7 yanlış
Stres dişleri de olumsuz etkiliyor mask
Stres dişleri de olumsuz etkiliyor
​“Tek nöbet” epilepsi tanısı için yeterli olmuyor mask
​“Tek nöbet” epilepsi tanısı için yeterli olmuyor
Mikroçip teknolojisi ile baba olma şansı artıyor mask
Mikroçip teknolojisi ile baba olma şansı artıyor
Corona virüsten korunmak için neler yapılabilir? mask
Corona virüsten korunmak için neler yapılabilir?
Aşıkken beyin olumsuz her şeye kapalı mask
Aşıkken beyin olumsuz her şeye kapalı
Bu hastalıklarda 70 santim kuralına dikkat! mask
Bu hastalıklarda 70 santim kuralına dikkat!
7 adımda pembe diş etleri mask
7 adımda pembe diş etleri
6 saatten az uyumak obezite riskini artırıyor mask
6 saatten az uyumak obezite riskini artırıyor

Bugün 09:36 TSİ - Sağlık

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Kadınlar daha çok risk altında mask
Kadınlar daha çok risk altında
Stres dişleri de olumsuz etkiliyor mask
Stres dişleri de olumsuz etkiliyor
​“Tek nöbet” epilepsi tanısı için yeterli olmuyor mask
​“Tek nöbet” epilepsi tanısı için yeterli olmuyor
7 adımda pembe diş etleri mask
7 adımda pembe diş etleri
6 saatten az uyumak obezite riskini artırıyor mask
6 saatten az uyumak obezite riskini artırıyor
Gıda güvenliği konusunda sıklıkla yapılan hatalar mask
Gıda güvenliği konusunda sıklıkla yapılan hatalar
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Turşu tüketmeniz için 7 önemli neden mask
Turşu tüketmeniz için 7 önemli neden
Keçiören Belediyesi iş arayanlar için seferber oluyor mask
Keçiören Belediyesi iş arayanlar için seferber oluyor
7 adımda pembe diş etleri mask
7 adımda pembe diş etleri
Mustafa Akıncı'ya MHP'den sert cevap! Cezasız kalmayacak mask
Mustafa Akıncı'ya MHP'den sert cevap! Cezasız kalmayacak
MHP lideri Devlet Bahçeli önemli açıklamalarda bulundu mask
MHP lideri Devlet Bahçeli önemli açıklamalarda bulundu
Çankayalı kadınlardan İngiltere’ye ihracat mask
Çankayalı kadınlardan İngiltere’ye ihracat

GALERİ

Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar mask
Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak) mask
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak)
Mamak’ta santur konseri büyüledi mask
Mamak’ta santur konseri büyüledi
“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti mask
“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti
"Önceliğimiz temiz çevre" mask
"Önceliğimiz temiz çevre"
"Keçiörenli Görme Engelli Çocuklar Origamiyle Tanıştı" mask
"Keçiörenli Görme Engelli Çocuklar Origamiyle Tanıştı"
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL