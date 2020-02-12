Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 10:10 TSİ- Belediye G: Bugün 10:32 TSİ

Büyükşehir’den Sevgililer Günü'nde Müzik Şöleni

Ülkemizi yurt içinde ve yurt dışında başarıyla temsil eden Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, geleneksel hale getirdiği ‘Öğle Arası Dinletileri’ne bu sezon “Sevgililer Günü Konseri” ile başlıyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası'nın, geleneksel hale getirdiği ve Başkentlilerin yoğun ilgi gösterdiği ‘Öğle Arası Dinletileri’  bu sezon “Sevgililer Günü Konseri” ile başlıyor.

Kent Orkestrası, şef Kemal Günüç yönetiminde Gençlik Parkı Tiyatro Salonu'nda 13 Şubat Perşembe günü saat 12.25'de Başkentlilerle buluşacak.

NOTALARLA AŞK

Ülkemizi yurt içinde ve yurt dışında başarıyla temsil eden Kent Orkestrası, Başkentlilerin Sevgililer Günü'nü müzikle dolu dolu kutlayacak.

Notaların dansıyla unutulmaz dakikalar yaşayacak olan müzik tutkunları, Zafer Gökçer’in piyano resitalinde ünlü sanatçı Nur Yoldaş’ın şarkılarına da eşlik edecek.
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
2.Abdülhamid Han’ın Hayatı Mamak’ta Sahnelendi mask
2.Abdülhamid Han’ın Hayatı Mamak’ta Sahnelendi
Çankaya’nın konservatuvar gibi hizmet veren atölyesi mask
Çankaya’nın konservatuvar gibi hizmet veren atölyesi
Pursaklar'ın sporcuları tarih yazıyor mask
Pursaklar'ın sporcuları tarih yazıyor
Keçiören KEDEM’de velilere rehberlik desteği mask
Keçiören KEDEM’de velilere rehberlik desteği
Sokak hayvanlarına yönelik çalışmalar devam ediyor mask
Sokak hayvanlarına yönelik çalışmalar devam ediyor
YENİMEK'te kursiyer sayısı 30 bine ulaştı mask
YENİMEK'te kursiyer sayısı 30 bine ulaştı
Akyurt'ta ilkokul öğrencilerine kişisel hijyen seti dağıtıldı mask
Akyurt'ta ilkokul öğrencilerine kişisel hijyen seti dağıtıldı
Kar altında yürüyüşe sıcak mola mask
Kar altında yürüyüşe sıcak mola
Turizmin Dijital Rotası: Altınrota mask
Turizmin Dijital Rotası: Altınrota
Altındağ’a istihdam noktası mask
Altındağ’a istihdam noktası

Bugün 10:10 TSİ Ankara- Belediye

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
2.Abdülhamid Han’ın Hayatı Mamak’ta Sahnelendi mask
2.Abdülhamid Han’ın Hayatı Mamak’ta Sahnelendi
Çankaya’nın konservatuvar gibi hizmet veren atölyesi mask
Çankaya’nın konservatuvar gibi hizmet veren atölyesi
Pursaklar'ın sporcuları tarih yazıyor mask
Pursaklar'ın sporcuları tarih yazıyor
Keçiören KEDEM’de velilere rehberlik desteği mask
Keçiören KEDEM’de velilere rehberlik desteği
Sokak hayvanlarına yönelik çalışmalar devam ediyor mask
Sokak hayvanlarına yönelik çalışmalar devam ediyor
YENİMEK'te kursiyer sayısı 30 bine ulaştı mask
YENİMEK'te kursiyer sayısı 30 bine ulaştı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Turşu tüketmeniz için 7 önemli neden mask
Turşu tüketmeniz için 7 önemli neden
Keçiören Belediyesi iş arayanlar için seferber oluyor mask
Keçiören Belediyesi iş arayanlar için seferber oluyor
7 adımda pembe diş etleri mask
7 adımda pembe diş etleri
Mustafa Akıncı'ya MHP'den sert cevap! Cezasız kalmayacak mask
Mustafa Akıncı'ya MHP'den sert cevap! Cezasız kalmayacak
MHP lideri Devlet Bahçeli önemli açıklamalarda bulundu mask
MHP lideri Devlet Bahçeli önemli açıklamalarda bulundu
Çankayalı kadınlardan İngiltere’ye ihracat mask
Çankayalı kadınlardan İngiltere’ye ihracat

GALERİ

Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar mask
Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak) mask
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak)
Mamak’ta santur konseri büyüledi mask
Mamak’ta santur konseri büyüledi
“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti mask
“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti
"Önceliğimiz temiz çevre" mask
"Önceliğimiz temiz çevre"
"Keçiörenli Görme Engelli Çocuklar Origamiyle Tanıştı" mask
"Keçiörenli Görme Engelli Çocuklar Origamiyle Tanıştı"
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL