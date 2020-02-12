Büyükşehir’den Sevgililer Günü'nde Müzik Şöleni

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Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası'nın, geleneksel hale getirdiği ve Başkentlilerin yoğun ilgi gösterdiği ‘Öğle Arası Dinletileri’ bu sezon “Sevgililer Günü Konseri” ile başlıyor.

Kent Orkestrası, şef Kemal Günüç yönetiminde Gençlik Parkı Tiyatro Salonu'nda 13 Şubat Perşembe günü saat 12.25'de Başkentlilerle buluşacak.

NOTALARLA AŞK

Ülkemizi yurt içinde ve yurt dışında başarıyla temsil eden Kent Orkestrası, Başkentlilerin Sevgililer Günü'nü müzikle dolu dolu kutlayacak.

Notaların dansıyla unutulmaz dakikalar yaşayacak olan müzik tutkunları, Zafer Gökçer’in piyano resitalinde ünlü sanatçı Nur Yoldaş’ın şarkılarına da eşlik edecek.