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Sokak hayvanlarına yönelik çalışmalar devam ediyor

Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, 2020 yılının ilk ayında 2 bin 432 sokak hayvanına tedaviye yönelik işlem uyguladı.

Elif Duman
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Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, 2020 yılının ilk ayında 2 bin 432 sokak hayvanına tedaviye yönelik işlem uyguladı.

Sokak hayvanlarının popülasyonunu dengede tutmak amacı ile kısırlaştırma çalışmalarına önem veren Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, geçen yıl 2 bin 523 hayvanı kısırlaştırdı. Barınak 2020 yılının ilk ayında ise 71 sokak hayvanına kısırlaştırma işlemi uyguladı. Sokakta yaşayan canlıların hem popülasyonu hem de sağlığı için yapılan çalışmalar, bölgelerde Yerel Hayvan Koruma Görevlileri ile birlikte yapıldı. Merkez Ocak ayında, 103 hayvana karma ve kuduz aşısı işlemi yaptı.

41 YENİ YUVA

Yavru Sahiplendirme Ünitesi ile hayvan sahiplenmek isteyenlere de hizmet veren Merkez, Ocak ayında 41 sokak hayvanını yeni yuvasına uğurladı. Çankaya Belediyesi satın alma sahiplen ilkesiyle çalışmalarına devam ediyor.      
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Bugün 11:34 TSİ Ankara/ Çankaya- Belediye

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