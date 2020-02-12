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Pursaklar'ın sporcuları tarih yazıyor

Pursaklar Belediye Spor Kulubü sporcusu, Pursaklar'ı gururlandırmaya devam ediyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Türkiye'nin en yetenekli ve en başarılı taekwondo sporcularından biri olma yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam eden Nehir Narin, İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Poomsae Turnuvası'nda şampiyonluğa ulaştı. Uluslararası arenada Türkiye'yi temsil eden Pursaklar Belediye Spor Kulubü sporcusu Nehir Narin, Bayanlar Yıldız Pair kategorisinde en üst basamağa çıkarak altın madalya kazandı. Narin, Ferdi kategorisinde ise ikinci olmayı başardı.

‘‘Ülkemi ve Pursaklar’ı gururlandırmaya devam edeceğim’’

Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Poomsae Turnuvası'ndaki altın madalya benim için çok önemliydi. Pursaklar Belediye Spor Kulübünü sunduğu imkanlar gerçekten çok iyi. Pursaklar Belediye Başkanımız Ertuğrul Çetin’in desteğini her zaman yanımda hissediyorum. Kendimi hep güvende hissediyorum. Bu da yarışmalarda beni motive ediyor. Başarılı olarak uluslararası yarışmalarda İstiklal Marşımızı okutmak ve bayrağımı göndere çektirmek gibi asla yaşayamayacağım tatlar yaşadım. İnşallah kendimi geliştirmeye devam ederek daha nice başarılar kazanmaya devam edeceğim” diye konuştu.

‘‘Belediye olarak sporcularımıza desteğimiz kesintisiz devam edecek’’

Nehir Narin’i telefonla arayarak tebrik eden Başkan Ertuğrul Çetin yaptığı kısa açıklamada, ‘‘Biz belediye olarak sporun her dalında başarılı sporcu yetiştirmek için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Şampiyonlarımızı spora teşvik eden ailelerine, hocalarımıza ve idarecilerimize teşekkür ediyorum. Pursaklarımıza disiplinli ve başarılı sporcular kazandırmaya devam edeceğiz. Bizler belediye olarak her zaman sporcularımızın yanınızdayız. Sporcumuzu tekrardan tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.
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Bugün 11:59 TSİ Ankara/ Pursaklar- Belediye

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