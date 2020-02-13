Osmanlıspor hazırlıklara devam etti

TFF 1. Lig’in 22. haftasında Cuma günü deplasmanda Altınordu’yla karşılaşacak olan başkent ekibi teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde 1 saat çalıştı.

Isınma koşusuyla başlayan antrenman topla koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Daha sonra çabukluk çalışmasına geçen mor-sarılı ekip, 5’e 2 top kapma oyunu oynadı.

Günün tek çalışması dar alanda 3 takım halinde dönüşümlü olarak oynanan maçla son buldu.

Hafif adale ağrıları bulunan Erdem Çetinkaya ve Halil İbrahim Esen tedbir amaçlı takım çalışmasına katılmazken bu oyuncular takımdan ayrı koşu yaptı.