Osmanlıspor hazırlıklara devam etti

TFF 1. Lig’in 22. haftasında Cuma günü deplasmanda Altınordu’yla karşılaşacak olan başkent ekibi teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde 1 saat çalıştı.
Isınma koşusuyla başlayan antrenman topla koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Daha sonra çabukluk çalışmasına geçen mor-sarılı ekip, 5’e 2 top kapma oyunu oynadı.
Günün tek çalışması dar alanda 3 takım halinde dönüşümlü olarak oynanan maçla son buldu.
Hafif adale ağrıları bulunan Erdem Çetinkaya ve Halil İbrahim Esen tedbir amaçlı takım çalışmasına katılmazken bu oyuncular takımdan ayrı koşu yaptı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz