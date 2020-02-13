Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 09:08 TSİ- Spor G: Bugün 09:09 TSİ

Osmanlıspor hazırlıklara devam etti

Osmanlıspor, Altınordu’yla oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı tek antrenmanla sürdürdü.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask

TFF 1. Lig’in 22. haftasında Cuma günü deplasmanda Altınordu’yla karşılaşacak olan başkent ekibi teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde 1 saat çalıştı.

Isınma koşusuyla başlayan antrenman topla koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Daha sonra çabukluk çalışmasına geçen mor-sarılı ekip, 5’e 2 top kapma oyunu oynadı.

Günün tek çalışması dar alanda 3 takım halinde dönüşümlü olarak oynanan maçla son buldu.

Hafif adale ağrıları bulunan Erdem Çetinkaya ve Halil İbrahim Esen tedbir amaçlı takım çalışmasına katılmazken bu oyuncular takımdan ayrı koşu yaptı.
# OSMANLISPOR İLE İLİŞKİLİ:
Altınordu maçı hazırlıkları başladı mask
Altınordu maçı hazırlıkları başladı
Osmanlıspor Bursaspor maçına hazır mask
Osmanlıspor Bursaspor maçına hazır
Osmanlıspor, Bursaspor maçı taktiklerini çalıştı mask
Osmanlıspor, Bursaspor maçı taktiklerini çalıştı
Osmanlıspor vites yükseltti mask
Osmanlıspor vites yükseltti
Bursaspor maçı hazırlıkları başladı mask
Bursaspor maçı hazırlıkları başladı
Osmanlıspor kahvaltıda buluştu mask
Osmanlıspor kahvaltıda buluştu
Osmanlıspor taktiklere başladı mask
Osmanlıspor taktiklere başladı
Adanaspor hazırlıkları başladı mask
Adanaspor hazırlıkları başladı
Derbi maçı hazırlıkları tamamlandı mask
Derbi maçı hazırlıkları tamamlandı
Osmanlıspor çabukluk ve taktik çalıştı mask
Osmanlıspor çabukluk ve taktik çalıştı

Bugün 09:08 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Osmanlıspor hazırlıklara devam etti mask
Osmanlıspor hazırlıklara devam etti
Altınordu maçı hazırlıkları başladı mask
Altınordu maçı hazırlıkları başladı
Osmanlıspor Bursaspor maçına hazır mask
Osmanlıspor Bursaspor maçına hazır
Osmanlıspor, Bursaspor maçı taktiklerini çalıştı mask
Osmanlıspor, Bursaspor maçı taktiklerini çalıştı
Osmanlıspor vites yükseltti mask
Osmanlıspor vites yükseltti
Bursaspor maçı hazırlıkları başladı mask
Bursaspor maçı hazırlıkları başladı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk oldu mask
ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk oldu
Turşu tüketmeniz için 7 önemli neden mask
Turşu tüketmeniz için 7 önemli neden
El yapımı yorgancılığı yaşatmaya çalışıyorlar mask
El yapımı yorgancılığı yaşatmaya çalışıyorlar
7 adımda pembe diş etleri mask
7 adımda pembe diş etleri
Unutkanlık hakkında doğru bilinen 7 yanlış mask
Unutkanlık hakkında doğru bilinen 7 yanlış
Keçiören Belediyesi iş arayanlar için seferber oluyor mask
Keçiören Belediyesi iş arayanlar için seferber oluyor

GALERİ

Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar mask
Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak) mask
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak)
Mamak’ta santur konseri büyüledi mask
Mamak’ta santur konseri büyüledi
“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti mask
“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti
"Önceliğimiz temiz çevre" mask
"Önceliğimiz temiz çevre"
"Keçiörenli Görme Engelli Çocuklar Origamiyle Tanıştı" mask
"Keçiörenli Görme Engelli Çocuklar Origamiyle Tanıştı"
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL