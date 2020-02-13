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Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri meyve veriyor

Yenimahalle Belediyesi’nin, iş kurmak isteyen vatandaşların hayallerini gerçeğe dönüştürmek için İŞKUR ve KOSGEB ile ortaklaşa çalışma yürüterek hazırladığı “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri” meyvelerini veriyor.

Elif Duman
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Yenimahalle Belediyesi’nin, iş kurmak isteyen vatandaşların hayallerini gerçeğe dönüştürmek için İŞKUR ve KOSGEB ile ortaklaşa çalışma yürüterek hazırladığı “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri” meyvelerini veriyor.

2016 yılından beri Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde ücretsiz olarak devam eden eğitimleri tamamlayan ve devlet desteği alarak yepyeni başlangıçlar yapan vatandaşlar, iş kurma hayali olanlara umut oluyor.

Genç anneden bir başarı hikayesi

2019 yılının Nisan ayında Yenimahalle Belediyesi’nin eğitimlerine katılarak iş hayatına atılan 35 yaşındaki Şehriban Hırlak da İvedik Organize Sanayi Bölgesi’nde kendi işyerini açtı. Hırlak, yaklaşık 5 ay önce İSO- C belgelerini de alarak açtığı hastane ekipmanları üretimi yapan işyerinde yalnız kendi kazanmıyor, birçok kişiye de ekmek teknesi oluyor.

Bin 800 metrekare alan üzerine konumlandırılan işyerinde yalnızca yurtiçine değil başta Ortadoğu ülkeleri olmak üzere 6 ülkeye de ihracat yapan Şehriban Hırlak, Pakistan’a yaptığı ilk ihracatın belgesini de işyerinin duvarında gururla sergiliyor. Ekmek teknesinde ameliyathane ekipmanlarından morg ekipmanlarına kadar bir hastanede ihtiyaç olan tüm demirbaş ekipmanlarının üretimin yapan 2 çocuk annesi genç girişimcişimdi de en büyük destekçisi Üretim Müdürü eşi Ramazan Hırlak ile birlikte 19-21 Mart tarihleri arasında yapılacak 27. Expomed Eurasia fuarına hazırlanıyor.

Yıllardır Yenimahalle Emirgan Sokak’ta ikamet ettiğini ifade eden ŞehribanHırlak“Kendi ilçemde bu hizmete ulaşabilmek çok güzel. Destek programı sayesinde yeni bir başlangıç yaptım. Çok şükür işlerim de güzel gidiyor. Artık aile bütçemize ciddi bir katkım var. Bize bu imkanı sağlayan Yenimahalle Belediye Başkanımız Fethi Yaşar’dan ve tüm emeği geçenlerden Allah razı olsun.” dedi.

Eğitimler online devam edecek

Öte yandan eğitimlere katılmak isteyen vatandaşlar için uyarıda bulunan belediye yetkilileri 2020 yılı itibariyle yapılan düzenlemeye göre uygulamalı girişimcilik eğitimlerinin artık e-devlet üzerinden KOSGEB’e yapılacak başvuru ile internetten online olarak yapıldığını belirtti.
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Bugün 10:02 TSİ Ankara/ Yenimahalle- Belediye

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