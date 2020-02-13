Demans hastalarında psikotik semptomlara dikkat

Uzmanlar demans hastalığında psikotik belirtilerin hastalığın işareti olduğunu, bu işaretleri tanımanın hastalara yardım etmede büyük önem taşıdığını belirtiyorlar.

Alman Alzheimer Akademi Başkanı Mefküre Ülker, demans hastası olan birçok insanın halüsinasyon ve sanrılardan söz ettiğine işaret ederek bu gibi belirtilere dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Ülker, ilk kez 1907 yılında Alois Alzheimer tarafından Alzheimer demansı olan hastalarda bu tür psikotik belirtiler olabileceğini ve bunun büyük bir sorun olduğunun açıklandığını hatırlatarak demansın psikotik semptomları gösterenlerde daha hızlı bir şekilde geliştiğine vurgu yaptı.

Psikotik belirtiler nelerdir?

Ülker, psikotik belirtiler varsa, bunun kişinin gerçeklikle bağlantısını kaybettiği anlamına geldiğini söyleyerek şu örnekleri verdi:

“Hasta, hiç kimse konuşmasa bile sesler duyar, ortada olmayan bir şey görür, cildinde bir şey hisseder, bir şey koklar ya da tadar. Halbuki kendisine hiçbir şey dokunmaz, ortada hiçbir koku ya da ağzında hiçbir şey yoktur. Bazıları birileri tarafından kontrol edildiğini, kendisine zulüm edildiğini, tehdit edildiğini veya bir komplonun hedefi olduklarını düşünürler. Psikotik belirtiler gösteren kişiler, düşüncelerinin kendisine dışarıdan geldiğini, diğer insanların düşüncelerini okuyabildiğini veya davranışlarını kontrol ettiklerine de kendilerini inandırabilirler. Bu durum genellikle anksiyeteyi tetikler.”

Psikotik semptomları olan demans hastalarının genellikle huzursuz, agresif hatta saldırgan olabileceğini belirten Ülker, “Uzun bir süre, uzmanlar bu sorunu dikkate almadılar ancak son günlerde demans hastalarında psikotik semptomların yaygın olduğunu kabul ediyorlar. San Diego'da bu konu üzerinde çalışan bir grup bilim insanı,10 Alzheimer hastasından 4’ünün bu tür semptomlardan muzdarip olduğunu, ağırlıklı olarak kuruntu ve halüsinasyon görüldüğünü tespit ettiler.” dedi.

Psikotik semptomlar demans türüne göre farklılık gösterir

Psikotik semptomların demans türleri arasında farklılık gösterdiğini anlatan Ülker, “Örneğin, optik halüsinasyonlar Lewy cisimcikli demans için tipiktir. Hastalar genellikle insanları veya hayvanları daha büyük görür ve çok etkileyici bir şekilde tanımlar, bu halüsinasyonlar demans formunu teşhis ederken de önemli bir işarettir. Kimi zaman hastalar akustik halüsinasyonlardan etkilenir; bu da var olmayan sesleri duydukları anlamına gelir. Bu tür işitsel halüsinasyonlar şizofreni hastalığında daha sık görülür, alzheimer demansı olan kişilerde psikotik semptomlar, kuruntular daha belirgindir.” dedi.

ALMAN ALZHEIMER AKADEMİ HAKKINDA

Alman Alzheimer Akademi, 2014 yılında Almanya’da faaliyete başlayan Türk Alzheimer Derneği’nin Kurucusu Tıp Ekonomisti, Bilişsel Eğitim Uzmanı ve Demans Denge Modeli Eğitim Uzmanı Mefküre Ülker tarafından 2019 yılı itibariyle Türkiye’de çalışmalarına başlamıştır.

Alman Alzheimer Akademi, Alzheimer, Demans, sağlıklı yaşlılık konularında toplumsal bilinç ve farkındalığın oluşturulmasının yanı sıra, hastalık süreci ve bakımı hakkında ihtiyaç duyulan tüm hizmet ve desteği sağmak amacıyla kurulmuştur.

Alman Alzheimer Akademi, dünyada ve Türkiye’de sürekli artan Alzheimer ve Demans hastalığı ile ilgili alanında uzman isimlerle verilen danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra, kişiye özel eğitim ve istihdam desteği konularında da çalışmalarını sürdürmektedir.

Düzenlediği seminerler ile hastalık süreci ve doğru bakım konularında toplumu bilinçlendirmeyi hedefleyen Alman Alzheimer Akademi, sosyal, psikolojik ve hukuki konularda da hastalara ve hasta yakınlarına hizmet vermektedir.