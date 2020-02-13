Keçiören’de Bozkırın Ulu Ozanı Jambıl Jabayev Kitap Tanıtımı yapıldı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Bozkırın Ulu Ozanı Jambıl Jabayev Kitap Tanıtımı programında yaptığı konuşmada, “Ozanlar, sanatçılar ve yazarlar bizim beslendiğimiz damarlarımız ve hafızalarımızdır. Jambıl Jabayev kültürümüzün ve edebiyatımızın çok güçlü temsilcisidir. Bu kültürden feyz almak, bu feyzle yaşamak çok önemlidir” dedi.

Keçiören Belediyesi, Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ve Avrasya Yazarlar Birliği tarafından düzenlenen Bozkırın Ulu Ozanı Jambıl Jamayev Kitap Tanıtım programı Necip Fazıl Kısakürek Sahnesi’nde gerçekleştirildi. Programa Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Avrasya Yazarlar Birliği Başkanı Yakup Ömeroğlu, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Doç. Dr. Cemile Kınacı ve Çevirmen Kenan Çarboğa’nın sunum yaptığı programda Türk kültürünün ve Türk kültürünü yaştan Jambıl Jmayev’in hayatı ve edebiyatı anlatıldı. Programda, Kök Tuğ Sanat Derneği tarafından mini bir konser de düzenlendi.

“BAKİ KALMAK İÇİN DEĞERLERİMİZİ YAŞATMALIYIZ”

Başkan Altınok, kitap tanıtım programında yaptığı konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Altınok, “Türk medeniyeti büyük bir medeniyet, büyük bir kültürel zenginliğine sahiptir. Varlığımızı sürdürmek, dünyada bir olabilmek ve kurtlar sofrasında baki kalmak için değerlerimizi yaşatmamız gerekiyor. Bu tür kültürel değerleri tanıtmak ve yaşatmak da bizim bir görevimizdir” dedi.

“DİLDE VE FİKİRDE BİRLİĞİ SAĞLAMALIYIZ”

Devletlerin ve milletlerin büyüklüğünü sanat, kültür ve edebiyatta kaydettikleri gelişmelerle doğru orantılı olarak değerlendiren Başkan Altınok konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bir kültür pınarımızı tanıyor ve yaşatıyoruz. Kazakistan ile değerleri, geçmişi, tarihi, dili, kültürü ve sanatı bir olan kardeş devletleriz. İsmail Gaspıralı’nın söylediği gibi dilde ve fikirde birliği sağlamak zorundayız. Bizi geçmişten geleceğe taşıyan fikir mimarlarımıza, sanatkârlarımıza, sanatçılarımıza, ozanlarımıza, şükran borçluyuz. Kazakistan, bağımsızlığını kazandığı günden itibaren önemli gelişim göstermiş ve bunda da Nursultan Nazarbayev önemli yapıtaşı olmuştur. Bizler de; bölelim, çok küçük hale getirelim, ellerinde ne varsa alalım diyenlerin oyununa gelmeyeceğiz.”

BÜYÜKELÇİ SAPARBEKULY: KEÇİÖREN TÜRK KÜLTÜRÜNÜN BAŞKENTİ

Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly de Keçiören’i Türk kültürünün başkenti olarak gördüklerini belirterek katkılarından dolayı Başkan Altınok’a teşekkür etti.

Programın sonunda çiçek, hediye ve plaket taktimi yapılırken, kitap tanıtım ve kokteyl alanında imza töreni düzenlendi.