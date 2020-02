Ankara’nın En İyileri Belirlendi ve Ödüllerini Aldılar

Bağımsız Tüketici Değerlendirmeleri, Eniyi.BEST 2019 yılı anketleri çerçevesinde birçok il ile birlikte Başkent, Ankara için de 2020 yılının en iyilerini belirledi. Eniyi.BEST bağımsız, çıkarsız, tarafsız ve anomim olarak çalışan ve tüketicinin faydası için ansızın ve müşteri gibi deneyimler gerçekleştiren bir sivil inisiyatif ! İşletmeler, kurum ve kuruluşlar önce yüz yüze anketlerle belirleniyor ve halk tarafından verilen oylarla, en çok oy alanlar sıralanıyor. Bu listede öne çıkanlar ise en az 2 veya daha fazla değişik gezici/temsilci tarafından ve değişik gün/zamanlarda bire bir deneyimlenip puanlanıyor. Bu puanların ortalaması da işletmenin o seneki puanını belirliyor. Detaylı ve 100% gerçek datalarla yapılan çalışmanın sonunda ise yeterli puana ulaşanlar il il ve kendi kategorilerinde seçilmiş oluyor. Her yıl çok az sayıda işletme seçilebiliyor ve bunlar Eniyi.BEST Dergisi’nde ve web sitelerinde yayımlanıyor.

Bu titiz çalışma ve elemeler neticesinde “2020 yılı Ankara’nın En İyileri” sonuçlarını haberimizde bulabilirsiniz.

İlk misafirlerini 1972 yılıyla birlikte ağırlamaya başlayan Urfalı Hacı Mehmet, Güneydoğu mutfağının en özel tariflerini Ankaralılarla buluşturuyor. Gastronomi meraklılarının gözdesi olan Güneydoğu, Anadolu mutfağının en derin tariflerinin yeşerdiği topraklar olarak karşımıza çıkıyor. En yoğun gurme organizasyonlarının yapıldığı bu bölge; etiyle, lahmacunuyla, baharatları ve tatlılarıyla Türk ve dünya mutfağında ayrıcalıklı bir yere sahip.

Urfalı Hacı Mehmet; menüsü, ortamı, hizmet kalitesi ve lezzetiyle Ankara’da Güneydoğu mutfağını en derinden yaşayabileceğiniz adreslerden biri. Beğeneceğinize ve tekrar tekrar gelmek isteyeceğinize eminiz.

RUMELİ İŞKEMBECİSİ – 2019-2020 EN İYİ ÇORBA

Ankaralılar için çorbalara can veren bu restoran, Rumeli İşkembecisi’nden başkası değil. Hamdi Özgen tarafından 1945 yılında hayata geçirilen Rumeli İşkembecisi, o dönemlerde Ankara’nın en eski yerleşim yerlerinden biri olan ve şu an turistik bölge olarak restore edilen Hamamönü’nde dört masalık küçük bir dükkânla işe başlıyor. İlk zamanlar kazanlarda yalnızca çorba kaynıyor. Fakat süreç içerisinde gelen talepler doğrultusunda ev yemeklerinin de yapıldığı bir lokantaya dönüşüyor.

İkinci şubesini Bestekâr Sokak’ta hayata geçiren Rumeli İşkembecisi, 24 saat hizmet anlayışıyla çalışıyor. Her gün yöresel yemeklerimizin yer aldığı onlarca çeşit hazırlanıyor. Özellikle öğle ve akşam saatlerinde büyük bir yoğunluk yaşanıyor.

Ünü tüm dünyaya yayılan eşsiz İtalyan pizzaları, Türkiye’de de büyük bir furya estiriyor. Türk insanı olarak damak tadımıza yakın bulduğumuz bu lezzeti çok seviyor ve fazlasıyla tüketiyoruz. Bu sevgi selini gören girişimciler de her köşe başına bir pizzacı açıyor. Ne yazık ki işin püf noktalarını bilmeden bu işe girişenler nedeniyle kaliteli pizzaya ulaşmak fazlasıyla zor oluyor. Haliyle Pizza IL Forno gibi tadı damağımızda kalan pizza dükkânlarıyla karşılaştığımızda muhteşem bir haz yaşıyoruz.

Seçeneklerin oluşturulmasında Türk damak tadını dikkate alan pizza dükkânı, onlarca çeşidiyle her türlü zevke hitap ediyor. Hamur inceliği isteğe bağlı değişebiliyor. Hadi, kendinize bir iyilik yapın ve bu pizzaları tadın.

HALİS DÖNER – 2019-2020 EN İYİ DÖNER

Malumunuz, yıllar yılı Ankara’nın döneri meşhurdur. Ankara’da döner yememiş olsanız bile namını mutlaka duymuşsunuzdur. Fakat yıllar öncesi tattığınız o yaprak dönerlerin tadını bulmak ne yazık ki artık Ankara için de çok zor. Önceleri sokak aralarında yediğimiz dönerler bile son derece leziz gelirken, artık her yer daha fazla kâr gayesiyle hazırlanmış kıymadan yapılan dönerlerle dolu. Hâl böyle olunca o meşhur Ankara dönerine ulaşmak Ankaralılar için bile fazlasıyla önemli. Bizler de sevgili tüketiciler için bir anket yaptık ve Ankara’nın en güzel dönerine ulaştık.

Halis Döner, “Ne demek ben döner sevmem” sloganı ile kısa sürede lezzeti ile adını duyuruyor. Bir mekânın tanıtımında sloganın ne denli önemli olduğunu bir kez daha gösteren işletme, yıllar önce tattığınız buram buram et kokan dönerleri anımsatıyor. İlk ısırığınızda dahi “işte aradığım lezzet” dedirtebilen Halis Döner; işin tüm püf noktalarına hâkim.

QUİCK CHİNA – 2019-2020 EN İYİ UZAK DOĞU MUTFAĞI

Quick China, Uzak Doğu Mutfağı’nı Ankara’ya taşıyan en önemli girişimlerden biri. 1995 yılında Arjantin Caddesi’nde 60 metrekarelik küçük bir apartman dairesinde başlıyor hikâyesi. Sadece paket servisi yapabildikleri bu dönemde Çin mutfağının bilinen tariflerini hazırlayarak yakın civardaki ev ve işyerlerine dağıtımlarını yapıyorlar. Ardından gelen dört beş masalık küçük bir mekân ve sonrasında şube şube büyüyen bir marka... Azmin, başarının ve girişimciliğin güçlü bir hikâyesi bu.

25 yıllık bu hikâye şu an şubeleriyle Ankara’nın pek çok noktasında Uzakdoğu mutfağının en güzel örneklerini sergiliyor. Üstelik Quick China’nın hizmeti bununla da sınırlı kalmıyor. Burada, Uzakdoğu yemeklerine ilgi duyanlara özel dersler veriliyor. Özel olarak planlanan bu derslerde önemli şeflerin de desteğiyle sushi kurslarına katılabiliyor ya da menü içeriğinden en sevdiğiniz tatların nasıl hazırlandığını öğrenebiliyorsunuz. Sushi mühendisleri eşliğinde yaptığınız bu leziz sushileri de taze taze yeme keyfine ulaşıyorsunuz.

PİEL ROJA – 2019-2020 EN İYİ BURGER

2015 yılından bu yana Ankaralıların hamburger durağı olan Piel Roja, kendini tanımlarken şu cümleyi kuruyor: “Bizim için Ankara’nın hamburger kâşifi diyorlar, haklılar!”. Açıkçası biz bu tarz iddialı girişleri çok severiz. Kendine ve yaptığı işe güven duymayan insanların bu denli iddialı konuşabildiğini zannetmiyoruz. Piel Roja’nın hamburgerleri o kadar güzel ki, gerçekten bu işin kâşifi olabilirler, diyor ve bu yüksek beğeni için onları tebrik ediyoruz.

“Bir hamburger severin olması gerektiği yerdesin. Gerçek hamburgerle tanışma zamanı” cümleleriyle tam da bu mekâna yakışır bir çağrıda bulunan Piel Roja; denemekten keyif alacağınız ve müptelası olacağınız bir adres.

ROKO DONDURMA – 2019-2020 EN İYİ DONDURMA

Ankara’nın en meşhur dondurma dükkânlarından biri olan Roko Dondurma’nın hikâyesi 1940’lı yıllara kadar uzanıyor. Yugoslavya’da başlayan bu lezzet serüveni, ailenin Türkiye’ye göç etmesiyle birlikte 1957 yılında Ankara’ya taşınıyor. Roko Dondurma’nın meşhur tarifleri şehrin halkı tarafından çok seviliyor ve dondurmalar kısa sürede nam salıyor.

Mevsimsel olarak belirlenen dondurma çeşitleri mevsiminde toplanan en taze meyvelerle hiçbir katkı maddesi kullanılmadan hazırlanıyor. Sizde 40’ı aşkın seçeneğin yer aldığı bu zengin dondurma menüsünden dilediğinizi seçerek, Ankara’nın en iyi dondurmalarıyla tanışabilirsiniz.

TATTOO LİNE (MUSTAFA SOFUOĞLU) – 2019-2020 EN İYİ DÖVME SANATÇISI

20 yılı aşkın süredir dövme sanatıyla ilgilenen ve bu işin en ince ayrıntılarına dahi hâkim olan Mustafa Sofuoğlu, yaptığı her çalışmaya gönlünü veriyor ve her tasarım üzerinde uzun uzun düşünüyor. Bu durumun öncelikle kendine sonra da mesleğine duyduğu saygıdan kaynaklandığını dile getiriyor.

“Dövme yaptırmanın önemli bir karar olduğunun bilincindeyim. Bazı insanlar kararsızlık yaşıyor, bazıları acımasından korkuyor, bazıları ise ne yaptırmak istediğini bile bilmeden bize geliyor. Bu aşamada onlara zaman ayırıyor ve bilgilendiriyorum. Yaptığım çalışmaları gösteriyor, kullandığım ürünlerden bahsediyor, süreci anlatıyor ve tasarım üzerine sohbet ediyorum. Çünkü bu da benim işimin bir parçası.” açıklamalarında bulunan Mustafa Sofuoğlu, işine gösterdiği özeni her bir cümlesiyle belli ediyor.

MÜNÜR ERKEK KUAFÖRÜ – 2019-2020 EN İYİ ERKEK KUAFÖRÜ

Sosyal yaşantının ve medyanın da etkisiyle son dönemlerde kişisel bakımlarına epeyce önem veren erkekler için Ankara’nın en gözde erkek kuaförünü sizler için masaya yatırıyoruz. 1983 yılında meslek hayatına başlayan Münür Önkan, totalde 13 yıl kuaförlük yaptıktan sonra kendi işletmesini kuruyor.

Münür Bey mesleğinden bahsederken sözler ağzından büyük bir zevkle dökülüyor. İşine olan saygısını her fırsatta dile getiriyor. Bu nedenle de şubeleşmek gibi bir düşüncesinin olmadığını söylüyor. Hatta müşterilerine daha iyi zaman ayırabilmek adına yalnızca randevuyla çalışıyor. Sosyal sorumluluk projelerine gönülden destek veren bu güzel ekip, her ayın son pazar gününü çocuk sevgi evleri, huzur evleri gibi kurumlarda bulunmak durumunda kalan insanlara hizmet sağlayarak geçiriyor. Son olarak “Severek yapılan her meslek güzeldir” sözleriyle cümlelerini noktalayan Münir Bey, mesleki bilgisi ve becerisiyle olduğu kadar güzel gönlüyle de en iyi olmayı hak ediyor.

BOĞAZİÇİ LOKANTASI – 2019-2020 EN İYİ TÜRK MUTFAĞI

Boğaziçi Lokantası yarım asırı çoktan aşmış bir tarihe sahip. Boyacıoğlu Ailesi, “Sunduğumuz Lezzetler Unutulmayan İzler Bırakıyor…” diyor ve üç kuşaklık bu lezzet köprüsünü misafirleriyle buluşturuyor. Mehmet Recai Boyacıoğlu tarafından hizmete açılan ve Ulus’un Denizciler Caddesi’nde konumlanan lokanta, Türk ve Osmanlı mutfağına ait tarifleri geleneksel yorumlarıyla yeniden hazırlıyor.

Kuzu incik, perde pilavı, bamya, dana kebabı, kuzu etli bademli pilav, zeytinyağlılar, bamya, saray pilavı ve daha sayamadığımız pek çok seçeneğiyle Türk Mutfağının zenginliğini gözler önüne seriyor. Birbirinden leziz görünen bu seçeneklerin arasından seçim yapmanız oldukça zor olacak.

KÜPLÜ ŞEHİR MEYHANESİ – 2019-2020 EN İYİ EĞLENCE MEKANI

Küplü Şehir Meyhanesi’nin ortamına ve işleyişine değinmeden önce bu ismi nereden aldıklarından bahsetmek istiyoruz. Osmanlı döneminde her esnaf grubu gibi meyhanelerin de devlet tarafından denetlenen bir locası bulunuyormuş. Bu locaya bağlı olmayanlar meyhanecilik yapamıyor; bağlı olanlara da “gedik” adı verilen resmi belgeler imzalatılarak resmi çalışma izni veriliyormuş. Gedikli meyhaneler de kendi aralarında sınıflandırılmış. Ruhsatsız olanlara “koltuk meyhaneleri”, şarabı fıçı yerine küpte saklayanlara “küplü, gemi tayfasının gittiğine “gemici”, toprak zeminli ve yüksek tavanlı olanlara “kebir” deniyormuş. İşte bu sebeple işletme kendini tanıtırken; “Meyhanemiz, gedikli meyhane sınıfından bir küplü meyhanedir” diyor ve “O eski humhaneleri hatırlatacak mekânların özlemine binaen, sizi Küplü Şehir Meyhanesi ile tanıştırmak isteriz” sözleriyle güzel bir davette bulunuyor.

Aslında geçmişi 1995 yılına dayanan Pool, yeniliklerin peşinde olduğu 2010 yılında hızlı bir başkalaşım geçirme fikriyle “değiştirebilecekleri ve değiştiremeyecekleri” arasındaki ikilemde Pool Pub’ı yaratıyor. Pool Cafe olan isimlerinden kopamıyor ve yalnızca Cafe’den vazgeçerek Pub oluyorlar. Sonrası ise tamamen değişiklik. Dış cephesi, ambiyansı, menüsünün içeriği… Pool Cafe’yi var eden aklınıza gelebilecek ne varsa çok daha iyileriyle yer değiştiriyor. Ardından da Çayyolu’ndaki 10 dönümlük arsa üzerine kurulan muhteşem bir kompleks geliyor.

Pool Pub Çayyolu’nu yaratan düşlerden şöyle bahsediliyor: “Hani en büyük derdinizin sandaletinizin içine giren kum tanesi olduğu tatil modu vardır ya; Pool Pub işte tam böyle kaygısız, keyifli bir moda girmeniz için yaratılan bir mekân.”