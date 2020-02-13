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Beşir Göğüş ödülü Mehmet Saydur’un

Eğitimci Beşir Göğüş’ün Dil Devrimine, Türkçenin eğitim ve öğretimine verdiği emeği unutturmamak için düzenlenen “Beşir Göğüş Türk Dilini ve Çocuk Edebiyatını Geliştirme Ödülü, “Göl 1938” adlı yapıtıyla Mehmet Saydur’a verildi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Çankaya Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen törende açılış konuşmasını Dil Derneği Başkanı Sevgi Özel yaptı. Çankaya Belediyesi, Göğüş Ailesi ve Seçici Kurula teşekkür eden Özel, “Daha aydınlık günlere ulaşmak için umarım hep birlikte, omuz omuza yürür ve işte o zaman Beşir Göğüş öğretmenlerin anısını bize yakıştığı şekilde geleceğe aktarabiliriz” dedi. Beşir Göğüş’ün kızı Dilek Göğüş Ülgüray ise “Babam, Atatürk ve İsmet İnönü’nün eğitimle ilgili ilkelerini benimsemiş Cumhuriyet dönemi idealist öğretmenlerindendi. Çalışması ve gayretiyle bizlere çok değerli kalıplar bıraktı” ifadelerinde bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Beşir Göğüş’ün andığı konuşmasında şunları dile getirdi:

“Türkçeyi konuşmamıza, yaymamıza ve gelecek kuşaklara taşımamıza neden olan unutulmayan öğretmenimiz Beşir Göğüş’ü saygı ve minnetle anıyorum” dedi. Kaya, “Türk Dil Kurumu’nu kapatabilirsiniz, Türk Dilini yok etmek için her türlü darbeyi yapabilirsiniz ama unutmayın ki ne Türk Dil Kurumu ne de Cumhuriyet Devrimleri asla unutulmayacaktır. Beşir Göğüş gibi Türk Diline ve Cumhuriyete sevdalı olan öğretmenlerimizin olduğunu kimse unutmasın.”

“GÖL 1938” ÖDÜLÜ KAZANDI

Prof. Dr. Cahit Kavcar, Prof. Dr. Ahmet Kocaman, Prof. Dr. Ali Demir ve Zekeriya Kaya’dan oluşan seçici kurul bu yıl ödülü oy birliğiyle Mehmet Saydur’un Cumhuriyet döneminde bir eğitmen kursunun kuruluş destanı olan “Göl 1938” adlı yapıtına verilmesini kararlaştırdı. Eser, çadırlarda başlayan eğitmen kurslarından köy enstitülerine kadar giden yolun başlamasını ve o günlerin coşkulu ruhunu destanlaştırıyor.   

Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'nin,  ev sahipliğini yaptığı “Beşir Göğüş Türk Dilini ve Çocuk Edebiyatını Geliştirme Ödülü 2020”,  Marmara depreminde enkaz altında kalarak yaşamını yitiren edebiyat eleştirmeni Beşir Göğüş'ün doğumgünlerinde düzenleniyor. Göğüş bu yıl da 105. doğum yıldönümü dolayısıyla ödül töreniyle anıldı. Dil Derneği’nin kurucu üyesi, Eğitimci Beşir Göğüş’ün Dil Devrimine, Türkçenin eğitim ve öğretimine verdiği emeği unutturmamak, kişiliğini ve düşüncelerini gelecek kuşaklara aktarmak için Göğüş Ailesi ile Dil Derneği; Beşir Göğüş Türk Dilini ve Çocuk Edebiyatını Geliştirmek amacıyla ödül töreni düzenleniyor.
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