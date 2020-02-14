Altınordu maçı hazırlıkları tamamlandı

TFF 1. Lig’in 22. haftasında yarın deplasmanda Altınordu’yla karşılaşacak olan başkent ekibi bu maçın hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Havayoluyla bugün maçın oynanacağı İzmir’e geçen mor-sarılı ekip, akşam saatlerinde Karşıyaka Spor Kulübü Selçuk Yaşar Spor Tesisleri’nde haftanın son antrenmanına çıktı.

Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve koordinasyona yönelik oyunla başlayan antrenman, 6’ya 3 top kapma oyunuyla devam etti. Daha sonra dar alanda pas organizasyonunda bulunan mor-saralı ekip, sprint çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.