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Altınordu maçı hazırlıkları tamamlandı

Osmanlıspor, Altınordu’yla yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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TFF 1. Lig’in 22. haftasında yarın deplasmanda Altınordu’yla karşılaşacak olan başkent ekibi bu maçın hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Havayoluyla bugün maçın oynanacağı İzmir’e geçen mor-sarılı ekip, akşam saatlerinde Karşıyaka Spor Kulübü Selçuk Yaşar Spor Tesisleri’nde haftanın son antrenmanına çıktı.

Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve koordinasyona yönelik oyunla başlayan antrenman, 6’ya 3 top kapma oyunuyla devam etti. Daha sonra dar alanda pas organizasyonunda bulunan mor-saralı ekip, sprint çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.  
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