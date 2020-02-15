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Keçiören’de 14 Şubat’ta 14 çiftten 14 evet

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde dünya evine girmek isteyen 14 çiftin nikâhını toplu törenle kıydı.

Elif Duman
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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde dünya evine girmek isteyen 14 çiftin nikâhını toplu törenle kıydı. Başkan Altınok, “Evlilik kurumunu inşa edip bu değerimizi yaşatmamız ve geleceğe taşımamız lazım. Her şey sevgi ile başlayıp her şey sevgi ile bitiyor. Genç çiftlerimiz için söylüyorum; yıkmayın, dökmeyin her zaman derleyin, toplayın ve yuvanıza sahip çıkın.” dedi.

Keçiören Belediyesi Evlendirme Müdürlüğüne evlilik başvurusunda bulunan 55 çiftten 14’ü için düzenlenen toplu nikâh töreniyle çiftler dünya evine girdi. Gelenek haline gelen toplu nikâh töreni Keçiören Antares AVM’deki nikâh salonunda gerçekleştirilirken, Başkan Altınok da renkli görüntüler eşliğinde 14 çiftin nikâhını kıyarak ailelerin ve davetlilerin mutluluklarına ortak oldu.

“EVLİLİK SEVGİ VE HOŞGÖRÜYÜ YEŞERTİR”

Nikâh akdi tamamlanan 14 çifte çeşitli hediyeler veren Başkan Altınok, ailelere ve davetlilere hitaben yaptığı konuşmasında, evlilik kurumunun Türk toplumundaki yeri ve önemine dikkat çekerek, “Bu özel günde gençlerimizin mutluluklarına ortak olduk. ‘Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız, iman etmedikçe de cennete giremezsiniz’ buyrulmuştur. Dinimiz, toplumumuz, kültürümüz sevgi ve hoşgörüyü her zaman ön planda tutmuştur. Evlilik kurumu da sevgi ve hoşgörünün yeşerdiği en değerli yapıdır.” dedi.

Başkan Altınok konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Düzenli bir yaşam için yeri ve zamanı geldiğinde gerçekleştirilen evlilikler aynı zamanda toplumsal düzeni sağlamada da önemli bir yere sahiptir. Çiftlerimiz bugün atmış oldukları imzalarla inşallah iki cihanda da mutlu olurlar. Çiftlerimizin ailelerine de dünyaya getirip büyüttükleri evlatlarının mutluluklarına nail olmalarını temenni ediyorum. Tüm çiftlerimize sevgi, saygı, sadakat ve hoşgörüyle dolu bir yuvada güzel bir ömür diliyorum. İyi günde de kötü günde de çiftlerimizin birlik ve beraberlik içerisinde, dünyaya getirecekleri evlatlarıyla birlikte yaşamaları en büyük temennimizdir.”

EVLİLİK YIL DÖNÜMÜ OLARAK 14 ŞUBATI SEÇTİLER

Renkli görüntülere sahne olan toplu nikâh töreninde dünya evine girme heyecanı yaşayan çiftlerden Recep ve Ceylan Altun çifti 14 Şubat’ta evlenerek unutulmaz bir günde hayatlarını birleştirmek istediklerini belirtirken, Münür ve Münevver Kaya Çifti de hem sevgililer gününü hem de evlilik yıl dönümünü aynı günde yaşayarak mutluluklarını taçlandırmak istediklerini belirttiler.
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Bugün 10:37 TSİ Ankara/ Keçiören- Belediye

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