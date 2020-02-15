Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 10:49 TSİ- Belediye G: Bugün 10:51 TSİ

Ankara’da yerli bitki üreticileri kazanacak

Yerli üreticilerin desteklenmesini önceleyen Büyükşehir Belediyesi, yerli bitki ve çiçekleri de üreticiden tüketiciye aracısız ulaştırmayı amaçlıyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask

Büyükşehir Belediyesi, Başkent ekonomisini canlandıracak yeni projelerle dikkat çekerken, ANFA Altınpark İşletmeleri Peyzaj Müdürlüğü, yerli üreticilerden aldığı bitkileri Ankara’nın farklı noktalarında açacağı modern konseptiyle bitki satış mağazalarında satışa sunacak.

BİTKİ VE ÇİÇEK SATIŞ MAĞAZALARININ SAYISI ARTACAK

ANFA Altınpark İşletmeleri Peyzaj Müdürlüğü bitki satış noktalarının sayısını artırmak için çalışmalara başlarken, yazlık ve kışlık bitki ve çiçeklerin bakımından dikimine kadar gerekli diğer araç ve gereçler de satış mağazalarında yer alacak.

Yerli üreticilerden alınacak 200’den fazla iç ve dış mekan bitkileri ile bahçe araç ve gereçlerinin satışa sunulacağı bitki satış mağazalarında ayrıca şahsa özel peyzaj hizmeti de verilecek. Proje kapsamında butik çiçekçilerle de anlaşmalar yapılacak.

KALİTELİ VE EN UYGUN FİYATLI BİTKİLER

ANFA Peyzaj Müdür Yardımcısı Bünyamin Doruk, açılacak olan bitki satış noktalarına ilişkin şu bilgileri verdi:

“Ankara’nın muhtelif yerlerinde çeşitliliği ile dikkat çekecek satış mağazaları açmayı planlıyoruz. Daha geniş ürün yelpazesi ile yerli üreticiden aldığımız bitkileri halkımıza ulaştıracağız. Vatandaşlarımıza en kaliteli ve en uygun fiyatlı hizmeti vereceğiz. Adres noktalarını belirlemeye çalıştığımız satış mağazalarımıza vatandaşlarımız otomobilleri ile rahatça ulaşabilecek. Alışverişin ardından keyifli vakit geçirmeleri için de sosyal alanlar yapacağız. Butik çiçekçilerimizi de buralara davet edip piyasadaki haksız rekabeti önleyeceğiz.”
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Çankaya'nın meslek kurslarına büyük ilgi mask
Çankaya'nın meslek kurslarına büyük ilgi
Sevgililer Günü’nde Çankaya’da nikah bereketi mask
Sevgililer Günü’nde Çankaya’da nikah bereketi
Başkan Altınok: "Davası ve sevdası olmayan başarılı olmaz" mask
Başkan Altınok: "Davası ve sevdası olmayan başarılı olmaz"
Mamak’ta sevgiliye nağmeler yükseldi mask
Mamak’ta sevgiliye nağmeler yükseldi
Keçiören’de 14 Şubat’ta 14 çiftten 14 evet mask
Keçiören’de 14 Şubat’ta 14 çiftten 14 evet
Yenimahalle'den en anlamlı Sevgililer Günü mask
Yenimahalle'den en anlamlı Sevgililer Günü
Her okula can dost mask
Her okula can dost
Ecevit’in adını taşıyan buz sporları salonu ilgi görüyor mask
Ecevit’in adını taşıyan buz sporları salonu ilgi görüyor
Başkan Çetin, Ankara Zabıta Koordinasyon toplantısına ev sahipliği yaptı mask
Başkan Çetin, Ankara Zabıta Koordinasyon toplantısına ev sahipliği yaptı
Sincan Belediyesi hayvan dostlarımızı çocuklarla buluşturuyor mask
Sincan Belediyesi hayvan dostlarımızı çocuklarla buluşturuyor

Bugün 10:49 TSİ Ankara- Belediye

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Çankaya'nın meslek kurslarına büyük ilgi mask
Çankaya'nın meslek kurslarına büyük ilgi
Sevgililer Günü’nde Çankaya’da nikah bereketi mask
Sevgililer Günü’nde Çankaya’da nikah bereketi
Başkan Altınok: "Davası ve sevdası olmayan başarılı olmaz" mask
Başkan Altınok: "Davası ve sevdası olmayan başarılı olmaz"
Ankara’da yerli bitki üreticileri kazanacak mask
Ankara’da yerli bitki üreticileri kazanacak
Mamak’ta sevgiliye nağmeler yükseldi mask
Mamak’ta sevgiliye nağmeler yükseldi
Ecevit’in adını taşıyan buz sporları salonu ilgi görüyor mask
Ecevit’in adını taşıyan buz sporları salonu ilgi görüyor
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Ankara’nın En İyileri Belirlendi ve Ödüllerini Aldılar mask
Ankara’nın En İyileri Belirlendi ve Ödüllerini Aldılar
ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk oldu mask
ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk oldu
El yapımı yorgancılığı yaşatmaya çalışıyorlar mask
El yapımı yorgancılığı yaşatmaya çalışıyorlar
Unutkanlık hakkında doğru bilinen 7 yanlış mask
Unutkanlık hakkında doğru bilinen 7 yanlış
Başkentliler “Sevgililer Günü”ne müzikle başladı mask
Başkentliler “Sevgililer Günü”ne müzikle başladı
Ankara Havası belgeseli 14 Şubat’ta BluTV’de başlıyor mask
Ankara Havası belgeseli 14 Şubat’ta BluTV’de başlıyor

GALERİ

Koç Holding “MLMM 4.0” atağını Tüpraş ile başlattı mask
Koç Holding “MLMM 4.0” atağını Tüpraş ile başlattı
Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar mask
Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak) mask
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak)
Mamak’ta santur konseri büyüledi mask
Mamak’ta santur konseri büyüledi
“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti mask
“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti
"Önceliğimiz temiz çevre" mask
"Önceliğimiz temiz çevre"
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL