Ankara’da yerli bitki üreticileri kazanacak

Büyükşehir Belediyesi, Başkent ekonomisini canlandıracak yeni projelerle dikkat çekerken, ANFA Altınpark İşletmeleri Peyzaj Müdürlüğü, yerli üreticilerden aldığı bitkileri Ankara’nın farklı noktalarında açacağı modern konseptiyle bitki satış mağazalarında satışa sunacak.

BİTKİ VE ÇİÇEK SATIŞ MAĞAZALARININ SAYISI ARTACAK

ANFA Altınpark İşletmeleri Peyzaj Müdürlüğü bitki satış noktalarının sayısını artırmak için çalışmalara başlarken, yazlık ve kışlık bitki ve çiçeklerin bakımından dikimine kadar gerekli diğer araç ve gereçler de satış mağazalarında yer alacak.

Yerli üreticilerden alınacak 200’den fazla iç ve dış mekan bitkileri ile bahçe araç ve gereçlerinin satışa sunulacağı bitki satış mağazalarında ayrıca şahsa özel peyzaj hizmeti de verilecek. Proje kapsamında butik çiçekçilerle de anlaşmalar yapılacak.

KALİTELİ VE EN UYGUN FİYATLI BİTKİLER

ANFA Peyzaj Müdür Yardımcısı Bünyamin Doruk, açılacak olan bitki satış noktalarına ilişkin şu bilgileri verdi:

“Ankara’nın muhtelif yerlerinde çeşitliliği ile dikkat çekecek satış mağazaları açmayı planlıyoruz. Daha geniş ürün yelpazesi ile yerli üreticiden aldığımız bitkileri halkımıza ulaştıracağız. Vatandaşlarımıza en kaliteli ve en uygun fiyatlı hizmeti vereceğiz. Adres noktalarını belirlemeye çalıştığımız satış mağazalarımıza vatandaşlarımız otomobilleri ile rahatça ulaşabilecek. Alışverişin ardından keyifli vakit geçirmeleri için de sosyal alanlar yapacağız. Butik çiçekçilerimizi de buralara davet edip piyasadaki haksız rekabeti önleyeceğiz.”