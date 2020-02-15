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Başkan Altınok: "Davası ve sevdası olmayan başarılı olmaz"

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Davası ve sevdası olmayanın başarılı olma şansı yoktur. Bizim bulunduğumuz görevin hesabı büyüktür.''

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Başkanım Okulumda etkinliği kapsamında İncirli Şehit Furkan Yayla Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleriyle bir araya gelen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Davası ve sevdası olmayanın başarılı olma şansı yoktur. Bizim bulunduğumuz görevin hesabı büyüktür. Vatandaşlarımız bizlere güvenerek beytülmali emanet etmiştir. Peygamber Efendimiz (s.a.v), ‘Beytülmalden ufak bir zerre aşıran cennet yüzü göremez’ buyurmuştur.” dedi.

Keçiören Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen Başkanım Okulumda etkinliğine katılan Başkan Altınok, İncirli Şehit Furkan Yayla Anadolu Lisesi öğrenci, öğretmen ve idarecilerine yönelik söyleşi gerçekleştirdi. Başkan Altınok, öğrencilerle bir dizi deneyimlerini paylaşarak, “İnanmazsanız başarılı olamazsınız. Sizlerin kendinize, ailenize, devletimize ve milletimize karşı sorumluluklarınız var.” diye konuştu.

TÜRKİYE`NİN GELECEĞİ PARLAK OLACAK”

Her Türk gencini, Türk bayrağına benzeten Başkan Altınok konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Her biriniz bayrağımızı en yükseklere taşıyacaksınız. Türkiye, dünyanın en güzel ve en zengin ülkesidir. Dünyada ne varsa yüzde 80’i Türkiye`mizde var. İnanıyoruz ki Türkiye`nin geleceği, istikbali ve ikbali çok parlak olacak. En önemlisi de hayatınız boyunca hep dürüst olun ve asla yalan söylemeyin. Öz güveniniz yüksek olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk`ün hedef gösterdiği muasır medeniyetler seviyesini inşallah sizlerle yakalayacağız.”

“KEÇİÖREN’E HİZMETKÂR OLDUK”

Başkan Altınok ilk belediye başkanı seçildiği 1994 yılına da atıfta bulunarak şu ifadeleri kullandı:

“1994 yılı Keçiören’de ve Türkiye`de belediyecilik konusunda dönüm noktasıdır. Keçiören’den belediye başkanı olmamız istendi, biz de aday olduk ve Keçiören’e hizmetkâr olduk. Aday olduğumuz partinin 6 bin 800 oyu vardı. Eğer başkan seçilebilmemiz için 60 bin oy almamız gerekiyordu. Ekibimizi kurduk ve toplantılar yaptık. 60 binin üzerinde oy aldık. Vatandaşlarımız bizlere güvenerek beytülmali emanet etti.”

ERCAN MALÇOK: ''RİCAMIZ GERİ ÇEVRİLMİYOR''

Başkan Altınok programın sonunda soru sormak isteyen öğrencilerin sorularını yanıtladı. Etkinliğe Keçiören İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Işık da katılırken, Okul müdürü Ercan Malçok da okullara verdiği desteklerden dolayı Başkan Altınok’a teşekkür etti. Malçok , “Herhangi bir ricamız olduğunda bizleri kırmayarak taleplerimizi yerine getiren Başkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz.” diye konuştu.​
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Bugün 10:54 TSİ Ankara/ Keçiören- Belediye

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