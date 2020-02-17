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Kışın cildi koruyan 10 besin

Kış soğuklarına karşı cildinizin nemini koruyup sağlıklı bir görüntü kazandırmak için uyguladığınız bakım kadar, tükettiğiniz besinler de son derece önemli.

Elif Duman
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Acıbadem Bakırköy Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayça Güleryüz, “Bazı besinler içerdikleri bileşikler sayesinde cildi onarmaya katkıda bulunuyor. Sağlıklı ve dengeli beslenerek cildinizin ışıldamasını sağlayabilirsiniz.” diyor.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayça Güleryüz, kışın dondurucu soğuklara karşı cildi koruyan ve canlandıran 10 besini anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Balkabağı

Yüzde 90’ı su olan balkabağında potasyum, magnezyum, çinko, kalsiyum, fosfor ve demir gibi çok önemli mineraller bulunuyor. Ayrıca A vitamini açısından oldukça zengin olan balkabağı, retinoid adı verilen bileşikler sayesinde de sivilce, iltihap ve diğer cilt problemlerinin iyileşmesinde yardımcı oluyor.

Somon

Vücudun ihtiyacı olan ancak kendi başına üretemediği doymamış yağ asitleri içeren somon, hücrelerdeki yaşlılık sürecini yavaşlatmaya yardımcı olarak yaşlanmayı geciktiriyor. Ayrıca selenyum içeriği sayesinde cildi dış etmenlerden gelen zararlara karşı da koruyor.

Greyfurt

C vitamini, kolajen ve elastinin içeriği ile greyfurt cildi korumaya yardım ediyor. Yazın güneşin etkisiyle oluşabilen kırışıklıklar ve lekeleri azaltmaya yardımcı olurken, bağışıklık sistemini güçlendirerek, iltihaplı cilt problemlerini engelliyor.

Ceviz

Soğuk kış günlerinde, içeriğindeki omega 3 ve omega 6 sayesinde cildin doğal yağ bariyerini oluşturmaya yardımcı olan ve cildin kurumasının önüne geçen ceviz, lekelere karşı da kalkan oluyor. İçeriğindeki önemli bir antioksidan olan E vitamini ve çinko ile de cildi besliyor, yara iyileşmesinde etkili oluyor.

Yeşil çay

Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayça Güleryüz “Yeşil çay antioksidan kapasitesi sayesinde cildin yenilenmesini hızlandırır ve kolajen üretimini destekler. DNA’nın zarar görmesini engeller ve yaşlanmayı geciktirir. Ayrıca yeşil çayda bulunan polifenol adı verilen bileşikler antiinflamatuar etki göstererek vücutta iltihaplanmayı azaltabilir.” diyor.

Avokado

İçerisindeki E vitamini ve sağlıklı yağlar sayesinde cildi nemlendirmeye yardımcı olan avokado, aynı zamanda C vitamini sayesinde de cildin elastik yapısını koruyor. Antioksidan kapasitesi yüksek olan bu vitaminler deri hücrelerindeki DNA hasarını da azaltabiliyor. Güneş ışığı, sigara ve çevre kirliliği ile ortaya çıkabilen serbest radikallere karşı savaşarak ciltteki zararlı etkilerini azaltmaya yardımcı oluyor.

Brokoli

A vitamini, C vitamini ve çinko minerali açısından zengin olan brokoli cilt güzelliği için oldukça önemli gıdalardan biri. Ayrıca; yapılan klinik çalışmalar, içeriğinde bulunan sulforaphan sayesinde serbest radikallere karşı vücudu koruduğunu ve cildin yaşlanmasını geciktirdiğini ortaya koyuyor.

Kurubaklagiller

Kalsiyum, çinko, magnezyum ve demir yönünden de zengin olan kuru baklagiller ayrıca B12 hariç diğer tüm B vitaminleri için güzel bir kaynak. B vitaminleri cilt sağlığının korunmasına destek oluyor, cildi nemlendiriyor ve iltihabı önlüyor. Ayrıca içeriğindeki çinko sayesinde A vitamini seviyelerini artırıyor ve akneye karşı cildi koruyor.

Yumurta

İçeriğindeki A vitamini sayesinde cilt dokusunun yenilenmesine yardımcı olan yumurta; zengin selenyum içeriği ile de öne çıkıyor. Yapılan birçok çalışmaya göre; selenyum deri kanserini önlemede anahtar rol oynarken, elastin de cilt yapısı için kilit öneme sahip.

Bitter Çikolata

Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayça Güleryüz “Bitter çikolatanın kakao yüzdesi ne kadar yüksek ise faydası da o kadar fazla oluyor. Yapılan klinik çalışmalar, kakonun cildi daha yumuşak ve nemli tutmaya yardımcı olduğunu gösteriyor ancak şeker oranı düşük çikolatayı seçmeyi ihmal etmeyin ve günlük tüketim miktarı olarak 20 gram (yani 2 küçük kare) çikolatayı aşmayın.” diyor.
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