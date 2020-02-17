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Yenimahalle'de ikinci bahar keyfi

Yenimahalle Belediyesi’nin, 50 yaş ve üstü vatandaşların boş vakitlerini geçirmeleri ve kişisel gelişimlerini sağlamak amacıyla hizmete sunduğu İkinci Bahar Dayanışma Merkezleri ilçe sakinlerinden yoğun ilgi görüyor.

Elif Duman
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Karşıyaka, Gazi, Yenimahalle, Tepekule, Serhat, Ata ve Turgut Özal Mahallesi gibi 7 farklı noktaya konumlandırılan İkinci Bahar Dayanışma Merkezleri, kültür, sanat ve eğitim etkinlikleri ile toplamda 4 bine yakın ilçe sakinine mutlu bir ikinci bahar şansı sunuyor.

Etkinlikler yıl boyunca devam ediyor

İlçe sakinlerinin keyifle vakit geçirdiği İkinci Bahar Dayanışma Merkezleri vatandaşların kişisel gelişimini de unutmuyor. Yıl boyunca alanında uzman eğitmenler tarafından düzenlenen drama, halk oyunları, beslenme ve sağlık, psikoloji gibi birçok alanda onlarca etkinlik vatandaşlarla buluşuyor. Bunun yanında İkinci Bahar sakinleri, merkezlerde düzenlenen kültür gezileri ve sinema etkinlikleri ile daha önce görme fırsatı bulamadıkları birçok aktiviteye ulaşma şansını yakalıyor.

7 den 70’e her vatandaş mutlu olsun istiyoruz

Yenimahalle’de gencinden yaşlısına her kesimden vatandaşın yaşadığı ilçeden keyif alması için birçok projeye imza atıldığının altını çizen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “ Yenimahalle’de 50 yaş üstü vatandaşlarımızın kendini geliştirmesi, boş vakitlerini faydalı geçirmesi amacıyla ilçenin dört bir yanına açmış olduğumuz İkinci Bahar Dayanışma Merkezleri, vatandaşlarımızdan yoğun ilgi görüyor. Bu merkezlerde düzenlenen seminerler yaşlılarımızın bilgi sahibi olmasını sağlıyor. Vatandaş, kültür ve sanat etkinliklerinden geri kalmasın düşüncesiyle birçok program düzenleniyor. Bu ülkeye hizmet etmiş ve ülkenin gelişimine katkı sunmuş tüm yaşlılarımıza değer veriyoruz. Yaşlısına önem vermeyen bir toplumdan gelişmişlik bekleyemeyiz.” şeklinde konuştu.
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Bugün 10:06 TSİ Ankara/ Yenimahalle- Belediye

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