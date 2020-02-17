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Keçiören’de gönüller Sevda Sarkıları'yla şenlendi

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Ne iş yaparsanız yapın, severek yapmanız gerekiyor. Şarkılarımız ve türkülerimiz de sevgiyle, sevdayla, yaşanmışlıklarla yazılmış ve bu güzelliklerle de okunmaktadır.''

Elif Duman
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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Belediye Konservatuvarı Türk Sanat Müziği Korosu Sevda Şarkıları Konseri’ne katılarak, “Ne iş yaparsanız yapın, severek yapmanız gerekiyor. Şarkılarımız ve türkülerimiz de sevgiyle, sevdayla, yaşanmışlıklarla yazılmış ve bu güzelliklerle de okunmaktadır. Gönül pasımızı silen bu nağmeler sevgi ile yürekten gelen nağmelerdir” dedi.

ŞARKILARLA MAZİYE YOLCULUK

Keçiören Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi`nde Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Sevda Şarkıları Konseri`nde Türk Sanat Müziği eserleri koro ve solo olarak seslendirildi. Birbirinden güzel Türk Sanat Müziği eserlerine vatandaşlar da coşkuyla eşlik etti. Konuk sanatçı Melihat Gülses’in de konuk sanatçı olarak sahne aldığı konserde salonu tıklım tıklım dolduran vatandaşlar maziye yolculuk yaparak duygusal anlar yaşadırlar.

“SEVGİ TOHUMLARI EKELİM”

Başkan Altınok, salondaki sanatseverlere hitaben yaptığı konuşmada sevgiye dair hatırlatmalarda bulunarak, “Sevgi bir asra bedeldir diyor Cengiz Aytmatov. Ferhat, Şirin için delmiş dağları. Sevgi olmasaydı delebilir miydi dağları? Yunus ne güzel söylemiş: ‘Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim sevilelim, bu dünyaya kimseye kalmaz’. İşte bu nedenle sevgi tohumları ekelim, sevgi çiçekleri ekelim ve o tohumlardan sevgiler alalım, toplumumuza ve bütün insanlığa dağıtalım” dedi.

“HER GÜNÜNÜZ SEVGİYLE DOLSUN”

Başkan Altınok, konuk sanatçı Melihat Gülses, koro şefi Özlem Karaağaç ile saz ve söz sanatçılarına teşekkür ederek konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Ne iş yaparsanız yapın, severek yapmanız gerekiyor. Bu güzel gecede de şarkıları severek icra eden, gecemize katılarak bizleri mutlu eden çok değerli sanatçımız Melihat Gülses ve beraberinde birbirinden kıymetli ses sanatçılarımız sahne aldı. Her bir sanatçımızın yüzündeki heyecanı ve sanat aşkını gördükçe ziyadesiyle mutlu olduk. Gönül pasımızı silen tüm sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. Gönül deryanız geniş olsun, her gününüz sevgiyle dolsun.”
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Bugün 10:24 TSİ Ankara/ Keçiören- Belediye

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