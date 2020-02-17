Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 10:52 TSİ- Ekonomi G: Bugün 10:53 TSİ

2020’nin ilk konut satış istatistikleri belli oldu

2020’nin ilk ayında Türkiye’de 113 bin 615 konut satılırken,uyruklarına göre bakıldığında en çok konutu Irak vatandaşlarının aldığı görüldü. Böylelikle sadece Ocak ayında Irak vatandaşlarına 739 konut satıldığı kaydedildi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask

Medya takip kurumu Ajans Press, konut ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve ITS Medya dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre geçen yıl konut ile alakalı basına 71 bin 935 haber yansıdığı tespit edildi. Sadece Ocak ayında çıkan yansımalar incelendiğinde ise 6 bin 984 adet olduğu görüldü. Haber başlıkları incelendiğinde Elazığ’da meydana gelen deprem sonrası konutların depreme dayanıklılığı, Dask’ın olup olmadığı gibi farklı konuların tartışıldığı belirlendi. Faizlerin düşmesiyle beraber yaşanan hareketlilik de bir diğer konuşulan başlık oldu.

Ajans Press’in, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, Ocak ayı konut satış istatistikleri belli oldu. 2020’nin ilk ayında Türkiye’de 113 bin 615 konut satılırken,uyruklarına göre bakıldığında en çok konutu Irak vatandaşlarının aldığı görüldü. Böylelikle sadece Ocak ayında Irak vatandaşlarına 739 konut satıldığı kaydedildi. Irak’ı sırasıyla takip eden ülkeler ise 678 konut ile İran, 254 konut ile Rusya Federasyonu, 204 konut ile Afganistan ve 142 konut ile Yemen, 133 konut ile Almanya, 121 konut ile Kuveyt, 110 konut ile Suudi Arabistan, 107 ile Ürdün, 101 ile de Filistin olarak gözlendi.

Bugün 10:52 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Ocak Ayının kazandıranı Borsa oldu! mask
Ocak Ayının kazandıranı Borsa oldu!
2020’nin ilk konut satış istatistikleri belli oldu mask
2020’nin ilk konut satış istatistikleri belli oldu
Baran: “Küçük perakendeciler için tek yol birleşmek” mask
Baran: “Küçük perakendeciler için tek yol birleşmek”
“Ekonomiye Güç Katanlar Ödülü” PTT’nin mask
“Ekonomiye Güç Katanlar Ödülü” PTT’nin
n11.com 2020 yılı E-Ticaret Eğitimlerinin ilk durağı Ankara oldu mask
n11.com 2020 yılı E-Ticaret Eğitimlerinin ilk durağı Ankara oldu
Türkiye’den en çok Iraklı vatandaşlar konut aldı mask
Türkiye’den en çok Iraklı vatandaşlar konut aldı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Başkentin en büyük mesire alanı yaza hazırlanıyor mask
Başkentin en büyük mesire alanı yaza hazırlanıyor
Keçiören’de 14 Şubat’ta 14 çiftten 14 evet mask
Keçiören’de 14 Şubat’ta 14 çiftten 14 evet
Başkentliler “Sevgililer Günü”ne müzikle başladı mask
Başkentliler “Sevgililer Günü”ne müzikle başladı
Engelliler için KPSS kursu başladı mask
Engelliler için KPSS kursu başladı
OPPO, “Survivor 2020” yarışmasının ana sponsoru oldu mask
OPPO, “Survivor 2020” yarışmasının ana sponsoru oldu
Yenimahalle'de ikinci bahar keyfi mask
Yenimahalle'de ikinci bahar keyfi

GALERİ

Koç Holding “MLMM 4.0” atağını Tüpraş ile başlattı mask
Koç Holding “MLMM 4.0” atağını Tüpraş ile başlattı
Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar mask
Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak) mask
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak)
Mamak’ta santur konseri büyüledi mask
Mamak’ta santur konseri büyüledi
“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti mask
“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti
"Önceliğimiz temiz çevre" mask
"Önceliğimiz temiz çevre"
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL