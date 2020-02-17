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Ocak Ayının kazandıranı Borsa oldu!

Medya Takip Merkezi’nin raporu, Ocak ayında ekonomi alanında yaşanan başlıkları ortaya koydu.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Medya Takip Merkezi’nin raporu, Ocak ayında ekonomi alanında yaşanan başlıkları ortaya koydu. Ekonomi dünyasında gözler ay boyunca doların üzerindeyken; ihracattaki gelişmeler ve Borsa İstanbul ön plana çıkan başlıklar arasındaydı. İşte Medya Takip Merkezi’nin (MTM) hazırladığı raporun detayları…

Medya Takip Merkezi, ekonomi dünyasının nabzını tuttu. Rapora göre Dolar kuru, 2020 yılının ilk ayında en çok konuşulanlar arasında öne çıktı. Yeni yıla 5,31 civarında başlayan dolar, ayın son işlem gününü 5,97 seviyelerinde kapatırken, medyada 212 bin 288 habere yansıdı. Ayın kazandıranı borsa olurken, ihracat ise Cumhuriyet tarihinin en iyi Ocak ayı performansını gösterdi.

Borsa yüzleri güldürdü

Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı 2019 yılı Ocak ayı finansal yatırım araçlarının verilerine göre, en yüksek aylık reel getiri, BIST 100 endeksinde gerçekleşti.  Borsa İstanbul BIST 100 endeksinde 122.482,43 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini görürken, kapanış rekorunu da 121.423,30 puana taşımış oldu. Borsa İstanbul çeşitli gelişmelerle medyada 42 bin 727 haberde yer aldı.

İhracat rekor kırdı

İthalat hacmi, Türkiye ekonomisindeki hareketlenmeye bağlı olarak, geçen yılın ocak ayına oranla yüzde 19 artarak 19.2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ocak ayı ihracat rakamlarını açıklayan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, ihracatın yüzde 6.1 artış ile 14 milyar 765 milyon dolar olduğunu ve bunun Cumhuriyet tarihinin en yüksek ocak ayı ihracatı olduğunu belirtti. 12 aylık ihracatta 181.6 milyar dolara ulaşılırken, ayın ihracat lideri ise 2.4 milyar dolarlık ihracat ile otomotiv sektörü oldu. Medyada 104 bin 260 habere yansıyan ihracat listenin ikinci sırasında yer aldı.

Bugün 11:27 TSİ - Ekonomi

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