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Başkan Yaşar Divriğililerle buluştu

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Divriği Üretim ve Pazarlama Kooperatifi (DİVKOOP) ve Divriği Sanayici İş adamları Derneği  (DİVSİAD)’ın Ankara Tanıtım Toplantısı’na katıldı.

Elif Duman
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Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Divriği Vakfı ile Ankara Divriği Kültür Derneği tarafından organize edilen Divriği Üretim ve Pazarlama Kooperatifi (DİVKOOP) ve Divriği Sanayici İş adamları Derneği  (DİVSİAD)’ın Ankara Tanıtım Toplantısı’na katıldı.

Ankara Sanayi Odası’nın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, Divriği’de doğal, sağlıklı ve lezzetli gıdayı üreterek topluma ekonomik koşullarda ulaştırma misyonu ile yola çıkan DİVKOOP’un ürünlerinin de tanıtımı yapıldı.

Programa; CHP TBMM Başkanvekili Levent Gök, Divriği Vakfı Başkanı Dr. Muharrem Köse, Ankara Divriği Kültür Derneği Başkanı Nurullah Esat Ünsal ve çok sayıda davetli katıldı.

Türkiye, ne üretiyor ne sağlıklı tüketebiliyor

Üretimin önemine vurgu yapan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar DİVKOOP kurucularını ve emeği geçenleri tebrik etti.  Yaşar “ Ülkemiz çok kritik bir dönemden geçiyor. Türkiye artık ne üretebiliyor ne de sağlıklı ürün tüketebiliyor. Toplum her gün yeni arayışlar içerisinde. Üretirse zarar ediyor, tüketirse pahalı alıyor. Böyle bir dönemde doğru ve sağlıklı üretmenin ne kadar önemli olduğunu hepimiz anlamalıyız. Türkiye işte bu noktalara üretenleri hep cezalandırdığı politikaları neticesinde geldi.” dedi.

Bu karamsar tablodan aydınlık yüzle çıkacağız

Köylerin boşaltıldığından yakınan Başkan Yaşar “Köylerdeki sağlık ocakları kapandı. Taşımalı eğitim denildi okullar kapatıldı. Köyde yaşam bitince de geçleri oralarda tutmak imkansız hale geldi. Üreticiler vazgeçtiler. Arazilerin büyük bir bölümü ekilmiyor. Ekse bile ürettiğini değerinde ve zamanında satamıyor. Ülkemiz bu sene cumhuriyet tarihinin en büyük buğday ithalatını yapıyor. Hâlbuki bizim coğrafyamızın verimli ovaları düzgün işlense hem bizim ihtiyacımızı hem de çevremizdeki diğer ülkelerin ihtiyacını karşılar. Onun için bu kooperatiflerimizi önemli buluyorum ve desteklenmesi gerektiğine inanıyorum. Biz Yenimahalle Belediyesi olarak üzerimize düşeni yapacağız. DİVKOOP’a ürünlerini teşvik etmek ve pazarlayabilmeleri için uygun bir yer temini yapacağız. Türkiye’nin bu karamsar tablosundan aydınlık bir yüzle çıkacağız.” diye konuştu.

Dernek faaliyetlerini anlatan DİVSİAD Başkanı Niyazi Güneri de Yenimahhel Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a tüm destek ve katkıları için Divriğililer adına teşekkür etti.
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Bugün 11:55 TSİ Ankara/ Yenimahalle- Belediye

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