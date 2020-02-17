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Altındağ’da okullar ilaçlandı

Altındağ Belediyesi, öğrencilerin daha temiz ve hijyenik bir ortamda eğitim görebilmeleri için okullarda ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Altındağ’da bulunan okullarda köşe bucak ilaçlama çalışması yapan ekipler, öncelikle; depo, kazan dairesi, tuvaletler, sınıflar, spor salonları, kütüphane, kantin ile idareci odalarını haşeratlara karşı ilaçlıyor. Çalışmayla okullarda öğrencilerin temiz bir ortamda eğitim öğretimlerini sürdürmeleri sağlanıyor.

Okullarımıza desteğimiz sürüyor

Okulların ihtiyaçlarını karşılamak için seferber olduklarını belirten Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, " Okul müdürlerimizden, velilerden gelen talep ve istekleri karşılamak için görev başındayız. Altındağ’da bulunan okullara engelli rampası, asfalt, temizlik malzemesi, tadilat ve boya desteği verdik. Okullarımızı haşerelere karşı da ilaçladık. Çocuklarımız daha temiz okullarda eğitim öğretimlerini sürdürmeleri için her türlü desteği vermeye devam edeceğiz.” dedi.
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Bugün 13:12 TSİ Ankara/ Altindağ- Belediye

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