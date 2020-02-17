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"Payitaht Abdülhamid" Dizisi Ekibi Sincanlılarla Buluştu

Milletine ve Osmanlı hükümdarlığına kendini adamış, Osmanlı Devleti'ni 33 sene ayakta tutmayı başaran Sultan Abdülhamid Han; vefatının 102. sene-i devriyesinde Sincan’da anıldı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Lale Konferans salonunda “ Abdülhamit Han Dönemi” konulu söyleşi düzenlendi. Söyleşide Payitaht Abdülhamid dizisinin senaristi Uğur Uzunok ile başarılı oyuncu Necip Karakaya Sincanlılarla bir araya geldi. Katılımcılar Abdülhamid’in hayatı ve dönemine ilişkin merak ettiklerini sordu.

Payitaht Abdülhamid dizisinin senaristi Uğur Uzunok, Sultan Abdülhamid'in çalışma şartlarını, stilini, hayat tarzını, hayata ve tüm ümmete bakışını "Payitaht Abdülhamid" dizisi ekibinin göz önüne serdiğini ifade etti.

Oyuncu Necip Karakaya “II. Abdülhamid Han’ın hayatından milletimizin haberdar olması için, onun hakkında doğru bilinen bütün yanlışları ortadan kaldırmak için, şanlı tarihimizin karanlık geçmişimiz olarak yansıtılmasına karşı çıkabilmek için bu dizinin takip edilmesini çok önemsiyorum. Bu sebeple böyle bir projenin içinde yer almaktan dolayı mutluluğumu ifade etmek istiyorum.” diye konuştu.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın da katıldığı söyleşinin ardından katılımcılar Payitaht Abdülhamid dizisini Uzunok ve Karakaya ile birlikte izledi.
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Bugün 13:30 TSİ Ankara/ Sincan- Belediye

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