Osmanlıspor haftaya dayanıklılıkla başladı

Ligin 23. haftasında sahasında Ekol Göz Menemenspor’u ağırlayacak olan başkent ekibi dayanıklılık çalışmasıyla hazırlıklara başladı.

TFF 1. Lig’in 23. haftasında Cuma günü sahasında Ekol Göz Menemenspor’la karşılaşacak olan Osmanlıspor bu maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki antrenman 1 saat sürdü. Çalışmalara hafif adale ağrıları bulunan Ali Eren İyican ve Atakan Rıdvan Çankaya tedbir amaçlı katılmazken bu oyuncular takımdan ayrı bireysel antrenman yaptı.

Core (vücut ağırlığıyla yapılan) çalışmasıyla başlayan antrenman ısınma koşusuyla devam etti.

Antrenmanın ikinci bölümünde tam sahaya kurulu istasyonlarda dayanıklılık çalışması yapan mor-sarılı ekip, yarı sahada oynanan çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı.