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Pursaklar’ın parkları bahara hazırlanıyor

Pursaklar Belediyesi, vatandaşların nefes alma yerleri olan parkların bahar hazırlığını yapıyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Pursaklar Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçe genelindeki park ve bahçeleri vatandaşların daha rahat kullanabilmeleri için çalışmalarını devam ettiriyor. Ekipler tarafından, tüm park ve bahçelerde parklarda yer alan oturma bankları, çatılı-çatısız piknik masaları, kamelya, fitness ve oyun gruplarının ise tadilatı ve boya çalışmaları uyguluyor. Eksik ya da hasar görmüş bankların tadilatını yapan ekipler, temizlik çalışmalarını da titiz ve hummalı bir şekilde sürdürüyor. Vatandaşların sıkça vakit geçirme alanı olan parklardaki eksikliklerin tamamlanması ve yenileme çalışmaları, ekipler tarafından aralıksız olarak devam ediyor.

‘‘Parklar ilçenin prestij alanlarıdır’’

Baharın gelmesiyle parkları dolduracak vatandaşlar için ön hazırlık yapıldığını belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, “Havaların ısınmasıyla beraber çocuklarımızın, gençlerimizin ve yaşlılarımızın yaşam alanı olan parklarda kaliteli vakit geçirmeleri adına çalışıyoruz. Bakım, onarım, budama, boyama, temizlik gibi çalışmalarımızı tüm parklarımızda uygulamaya devam ediyoruz. Parkların ilçenin hem prestij alanları, hem de şehir stresinden uzaklaşabilmek için çok büyük öneme sahiptir. Yeşile önem veren bir belediye olarak parklarımızı önemsiyor ve sayılarını arttırmak adına var gücümüzle çalışıyoruz. Hemşehrilerimiz, bu bahar da yemyeşil, temiz ve modern parklarda huzurlu bir şekilde vakit geçirebilecekler.” dedi.
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Bugün 10:43 TSİ Ankara/ Pursaklar- Belediye

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