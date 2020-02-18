Nağmağlup sporcular Keçiören’e çifte kupayla döndü

Keçiören Belediyesi Bağlum Spor Kulübü Su Topu U15 Kadın ve Erkek takımları Nevşehir’de düzenlenen kış kupasını namağlup tamamlayarak çifte kupa sevinci yaşadı. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Su Topu kadın ve erkek takımlarımız bize çifte kupa sevinci yaşattılar. Tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Keçiören’de çeşitli branşlarda yetiştirdiğimiz genç sporcularımız uluslararası müsabakalarda da bayrağımızı göndere çektirecek, ülkemizin adını inşallah altın harflerle yazdıracaklar.” dedi.

NEVŞEHİR’DE KEÇİÖREN RÜZGÂRI

Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen U15 Kadın ve Erkek Su Topu Kış Kupası’nda 6 erkek, 4 kadın takımı olmak üzere toplamda 150 sporcu yarıştı. Bu müsabakalarda Keçiören Belediyesi Bağlum Spor Kulübü Su Topu U15 Kadın ve Erkek takımları turnuvayı namağlup tamamlayarak birincilik kupalarının sahibi oldular. Çifte kupa heyecanıyla Keçiören’e dönen genç sporcular ve antrenörleri, spora verdiği desteklerden dolayı Başkan Altınok’a teşekkür ettiler.

OLİMPİYAT STANDARTLARINDA TESİSLERİMİZ VAR

Spora ve sporcuya verdikleri desteklerle birlikte başarının da beraberinde geldiğine dikkati çeken Başkan Turgut Altınok, “Ciddi bir spor alt yapımız var. Ankara’da hiçbir belediyede olmayan spor tesisleri, yüzme havuzları, fitness merkezleri bizde var. Yüzme olimpiyatlarının düzenlenebileceği standartlarda bir yüzme havuzumuz var. Yürüyüş yolları, voleybol ve basketbol salonları, tenis alanları, bisiklet yollarımız var. Bundan sonra da standartları yüksek yeni sportif yatırımları Keçiören’e kazandırmaya devam edeceğiz. Çocuklarımız ve gençlerimiz sporda başarılı oldukça mutlu oluyor, onlarla gurur duyuyoruz.” dedi.