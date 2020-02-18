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Ocak Ayında Gözler Dış Siyasetteydi

Medya Takip Merkezi (MTM), Ocak ayında gündemde yer alan siyasi ve toplumsal başlıkları araştırdı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Medya Takip Merkezi (MTM), Ocak ayında gündemde yer alan siyasi ve toplumsal başlıkları araştırdı. Rapora göre, Kasım Süleymani’nin vurulması ve sonrasında yaşanan gelişmeler siyaset gündeminde en çok konuşulan konuların başında gelirken, aylardır gündemden düşmeyen Kanal İstanbul projesi ve Libya tezkeresi diğer konu başlıkları oldu. İşte, MTM’nin hazırladığı medya raporunun ayrıntıları…

Siyaset dünyasına yönelik, medyada yazılan haber ve yazılara dair yapılan incelemede ay boyunca en çok konuşulan konu, İranlı General Kasım Süleymani’nin öldürülmesi ve devamında yaşanan gelişmeler oldu. Son zamanlarda siyaset gündeminden inmeyen Kanal İstanbul Projesi ile ilgili polemikler, Ocak ayında da siyaset gündeminde sıklıkla yer aldı.

Ocak’ta Kasım Süleymani olayı gündemden düşmedi

İran'ın Orta Doğu'daki faaliyetlerinin arkasında olan Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesi Ocak ayı gündemine adeta bomba gibi düştü. Dünya gündeminde büyük şok yaratan ölüm ve sonrasında yaşanan gelişmeler gerek jeopolitik konumumuzdan gerek de dış ilişkilerimiz sebebiyle Türkiye tarafından da dikkatli bir şekilde takip edildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD ve İran arasında gerilimin tırmanmasına neden olan Kasım Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin yaptığı açıklamada, bölgenin barış ve istikrarı için ciddi bir risk oluşturduğunu belirterek, bu sorunun çözülmesi ya da gerginliğin azaltılması için diğer ülkelerle birlikte çaba sarf etmeye devam edeceğini belirtti. Süleymani’nin ölümü ve sonrasında yaşanan gelişmeler medyada 86 bin 289 habere yansıyarak Ocak ayının en çok konuşulan siyasi olaylarının başında yer aldı.

Kanal İstanbul Polemiği Devam Ediyor

Aylardır devam eden Kanal İstanbul Projesi polemiği Ocak ayında da kendini gösterdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile polemiğe neden olan Kanal İstanbul projesiyle ilgili olarak düzenlediği basın toplantısında, Kanal İstanbul’un İstanbul'un doğasını sonsuza kadar katledecek bir proje olduğunu söyledi. İktidar ve muhalefet arasında süren Kanal İstanbul polemiğinin en önemli kısımlarından biri de İstanbul Boğazı’na alternatif olarak ortaya atılan yapay su yolunun Montrö Sözleşmesi’ni nasıl etkileyeceğiydi. Medya Takip Merkezi’nin raporuna göre 41 bin 314 habere yansıyan Kanal İstanbul, Ocak ayının en çok konuşulan toplumsal konularının başında yer aldı.

Libya Tezkeresi Kabul Edildi

Türk askerinin bir yıl süreyle Libya'ya gönderilmesine izin veren tezkere, 184 ret oyuna karşı 325 oyla TBMM’de kabul edildi. Tezkerede, sözde Libya Ulusal Ordusu'nun saldırılarının durdurulmaması ve çatışmaların yoğun bir iç savaşa dönüşmesi halinde Türkiye'nin gerek Akdeniz havzasındaki gerek Kuzey Afrika'daki çıkarları da olumsuz yönde etkileneceğine değinildi. Ayrıca, Libya Ulusal Ordusu'nun dış güçlerden aldığı destekle sivilleri hedef alan saldırılara devam ettiği belirtilerek, Libya'da insani durumun giderek kötüleştiğinin altı çizildi.

Meclis'te CHP, İYİ Parti ve HDP Libya’ya asker gönderilmesine izin veren tezkereye “hayır” derken, TBMM’de iki milletvekili bulunan Saadet Partisi ise tezkereye desteğini son anda geri çekti. Siyasi partiler arasında büyük polemiğe yol açan Libya Tezkeresi medyada 25 bin 143 habere konu oldu.
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