Büyükşehir Gayrimüslim Mezarlarını Onarıyor

Mamak ilçesi Ortaköy Mezarlığı'nda 7 Şubat tarihinde gayrimüslim vatandaşların mezar taşlarının kırılması olayının ardından harekete geçen Mezarlıklar Daire Başkanlığı, hasar gören mezarlarda bakım ve onarım çalışması başlattı.

Yaşları 15-16 arasında değişen 6 çocuk tarafından Ortaköy Mezarlığı'nda bulunan toplam 72 gayrimüslim mezarından 19'una zarar verildiği tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturma başlattığı olayın ardından kırılan ya da hasar gören mezarlıkların tadilatı için çalışmalar hızlandırıldı.

GÜVENLİK NOKTALARI ARTIRILACAK

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın talimatıyla zarar gören mezarların bakım ve onarım çalışmalarını başlattıklarını belirten Mezarlıklar Daire Başkanı Köksal Bozan, şu bilgileri verdi:

“Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın talimatıyla Daire Başkanlığımıza bağlı ekiplerimiz olaya zaman kaybetmeden müdahale etti. ANFA Güvenlik görevlilerimiz bu mezarlara zarar veren 4 çocuğu anında yakalayarak emniyet güçlerine teslim etti. Zarar gören tüm mezarlarımız kısa bir süre içinde onarılmış olacak. Ortaköy Mezarlığı’nda bulunan her mezara din ve ırk ayrımı yapılmaksızın aynı hassasiyet ve sorumlulukla bakıyor, tüm mezarlarımıza aynı özeni gösteriyoruz. Mezarlıktaki güvenlik noktalarımızın sayısını da artıracağız.”