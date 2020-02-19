Osmanlıspor, Menemenspor maçının taktiklerini çalıştı

Osmanlıspor, TFF 1. Lig’in 23. haftasında sahasında Ekol Göz Menemenspor’la oynayacağı maçın hazırlıklarını taktik ağırlıklı antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki antrenmana oyuncular topla ısınma çalışmasıyla başladı. Daha sonra dar alanda gruplar halinde pas organizasyonunda bulunan mor-sarılı ekip 6’ya 6 oyuna geçti.
Antrenmanın son bölümünde tam sahada taktik ağırlıklı çalışma yapan başkent ekibi antrenmanı sonlandırdı. 1 saat süren antrenmana hafif adale ağrısı bulunan Mehmet Yiğit tedbir amaçlı çalışmalara katılmadı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz