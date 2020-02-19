Altındağlı kadınlardan çocuklara tiyatro

Tiyatro Okulu üyesi kadınlar, sosyal sorumluluk projesinde bir araya geldi. Kadınlar, kreşlerde öğrenim gören çocuklar için “Yağmurun Sesi” isimli oyunu sahneledi.

Altındağ Belediyesi Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerinde bulunan kreşlerde öğrenim gören çocuklar, kadınların sahnelediği “Yağmurun Sesi” isimli oyunla neşeli anlar yaşadı. Altındağ Belediyesi Tiyatro Okulu üyesi kadınlar, çocuklara neşe dolu bir hediye vermek için kolları sıvadı. Kısa sürede içinde çalışmaları tamamlayarak “Yağmurun Sesi” isimli çocuk oyununu sahneye koyan Altındağlı kadınlar, çocukların yüzünü güldürdü.

“ÇOCUKLARIMIZIN YÜZÜ GÜLSÜN YETER…”

Altındağlı kadınların önemli bir sosyal sorumluluk projesine daha imza attıklarını görmekten büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı “Altındağlı kadınlar emek vermişler, çalışmışlar, çocuklar için bir oyunu sahneye koymuşlar. Oyun çok keyifli, çok neşeli bir oyun… Merkezlerde bulunan kreşlerde öğrenim gören çocuklarımız için sahneliyorlar. Yani Altındağlı kadınlarımız, Altındağlı çocuklarımız için emek veriyor. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.” dedi.

Altındağlı kadınların her Çarşamba günü başka bir Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi’nde bulunan kreşte oyunu sergilemeye devam edeceklerini de sözlerine ekleyen Başkan Balcı “Çocuklarımızın yüzü gülsün, yeter…” ifadelerini kullandı.