Keçiören’de geri dönüşüme teşvik

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Elektronik atık miktarının azaltılması ve çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmesi için Okullar Arası Ödüllü Elektronik Atık Toplama Yarışması başlattık. Öğrencilerimizi bilinçlendirip atık toplamaya teşvik etmek için de belediyemiz tarafından kamu ve özel okullarda eğitimler düzenliyoruz. Bilinçli nesillerin yetişmesi için imkânlarımızı seferber ediyoruz.” dedi.

GERİ DÖNÜŞÜMÜN ÖNEMİ ANLATILDI

Keçiören Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, “Sıfır Atık Projesi” kapsamında başlattıkları Elektronik Atık Toplama Yarışması’nın amacına ulaşması için ilçedeki okullarda, geri dönüşümün önemi ve çevreyi koruma eğitimleri vermeye başladı. Bu sayede öğrencilerin, öğretmenlerin ve ailelerin elektronik atık, geri dönüşüm ve çevreye duyarlılık konularında bilinçlenmeleri sağlanıyor.

İLK ÜÇE GİREN OKULLAR ÖDÜLLENDİRİLECEK

Bu arada, evlerde atıl durumdaki elektronik atıkların geri dönüştürülmesi için düzenlenen Okullar Arası Ödüllü Elektronik Atık Toplama Yarışmasına, ilkokul ve ortaokul düzeyindeki tüm devlet okulları ve özel okullar katılabiliyor. 29 Mayıs 2020 tarihinde tamamlanacak olan yarışmada en çok elektronik atık toplayan ilk üç okul dereceye girerek hediyelerin sahibi olacak. Birinci olan okula masa tenisi seti, ikinciye langırt masası, üçüncüye ise 2 futbol, 2 voleybol, 2 basketbol topu ve badminton setinden oluşan spor seti hediye edilecek.