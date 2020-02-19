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Çek Gönder & Beyaz Masa Çözer

Pursaklar Belediyesi hemşehrilerine daha hızlı ve etkin hizmet sunabilmek, vatandaşlardan gelen istek ve görüşleri daha hızlı değerlendirebilmek amacıyla Whatsapp destek hattına gelen talepleri hızla çözüme kavuşturuyor.

Elif Duman
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Pursaklar’da yaşayan vatandaşlar artık her türlü talep, şikâyet ve önerilerini belediye yetkililerine mobil telefonları üzerinden anlık iletebilecekler.

Teknolojinin son yeniliklerini bünyesine katan ‘Beyaz Masa’ birimi dünyadaki trendlerin, hızlı değişimi ve gelişimini takip ederek dijital uygulamaları çift yönlü etkileşim ile sürdürecek.

Pursaklar halkı 0(530) 301 71 71 numaralı destek hattını rehberlerine kaydederek akıllı telefonlarında yüklü olan Whatsapp uygulaması ile internetin olduğu her yerden belediye yetkilileri ile anlık çevrimiçi iletişim kurabilecek, her türlü şikâyet ve taleplerini görüntülü veya yazılı bir şekilde yetkililere iletebilecek. Belediye yetkililerine Whatsapp destek hattı üzerinden iletilen talepler ise Halkla İlişkiler Müdürlüğü Beyaz Masa Birimi tarafından ilgili birimlere aktarılarak kısa sürede çözüme kavuşturulacak.  

‘‘Beyaz Masa ile Hızlı iletişim Hızlı çözüm’’

Pursaklar Belediyesi olarak önceliklerinin vatandaşların istek ve şikâyetlerinin bir an önce yanıtlanıp çözüme kavuşturulması olduğunu belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Her geçen gün kendimizi geliştirerek ve teknolojik gelişmeleri çözüm odaklı kullanarak projelerimizi birer birer hayata geçirmeye devam ediyoruz. Günümüzde teknolojiye ve sosyal medyaya olan ilgiyi belediye hizmetlerimiz içinde kullanılmasını istedik. Kurduğumuz ‘Whatsapp Destek Hattı’yla belediyemizle vatandaşlarımız arasındaki etkileşimi arttırmak ve hızlandırmak istedik. Belediyemizin Halkla İlişkiler Müdürlüğü Beyaz Masa birimi aracılığıyla ilgili müdürlüklerimize anında iletilecek ve çözümü için hemen harekete geçilecek. Bu hattımız sayesinde vatandaşlarımız sadece istek ve şikâyetlerini değil, belediyemizde uygulanabilecek proje önerilerini ve fikirlerini de bizimle paylaşabilecekler. Bu kapsamda Pursaklar Belediyesi tüm birimleri vatandaşların huzuru, mutluluğu ve refahı için gayretle çalışmalarına devam ediyor.’’ dedi.
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Bugün 11:31 TSİ Ankara/ Pursaklar- Belediye

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