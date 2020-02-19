Yenimahalleliler %40 daha temiz hava soluyacak

Yenimahalle Belediyesi, 30 ülkeden bini aşkın yerel yönetimin üyesi olduğu Energy Cities adlı Avrupa Yerel Yönetimler Birliği üyeliği kapsamında vermiş olduğu sözleri bir bir tutuyor.

Türkiye genelinde 11 ilçe ve 6 büyükşehir belediyesinin imzalamış olduğu Belediye Başkanları İklim Sözleşmesi’ni geçtiğimiz yıl Eylül ayında imzalayarak sürdürülebilir yeşil kent olma yolunda Enerji Eylem Planının hazırlanması ve sera gazı salınımlarının en az %40 azaltılması sözü veren Yenimahalle Belediyesi, sözleşmenin ilk adımını attı.

Veriler toplanacak, çalışma başlayacak

Bu kapsamda Yenimahalle bölgesindeki karbona ayak izinin hesaplanması için Ankara Kalkınma Ajansı Teknik Destek programının Yenimahalle Karbon Ayak İzi analiz sürecinde verilerin tespiti ve toplanması projesi kabul edildi.

Önümüzdeki haftalarda taraflar arasında imzalanacak sözleşme ile belediyenin Park ve Bahçeler, Temizlik İşleri, Makine İkmal Bakım ve Onarım, Fen İşleri, İdari ve Mali İşler, İnsan Kaynakları ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nden seçilecek 2’şer personeline konu ile ilgili eğitim verilmeye başlanacak.

Verilerin toplanması ve tespitlerin yapılmasının ardından ilçede hemen çalışmalara başlanacak. Böylece Yenimahalleliler sürdürülebilir yeşil bir kentte yüzde 40 daha temiz hava soluyacak.