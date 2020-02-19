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Etimesgut Belediyesi gençleri madde bağımlılığına karşı bilinçlendiriyor

Gençleri madde bağımlılığına karşı uyarıcı nitelikteki 'Uçurum' adlı tiyatro oyunu Etimesgut'taki liseler için sahneleniyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Etimesgut Kaymakamlığı ve Etimesgut Belediyesi tarafından gençleri madde bağımlılığına karşı bilinçlendirmek amacıyla, 'Uçurum' adlı tiyatro gösterisi düzenleniyor. Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi Ömer Seyfettin Salonu'nda gerçekleştirilen ve 5 gün boyunca 10 seans devam eden tiyatro gösterisini ilçedeki 22 liseden yaklaşık 3.710 öğrencinin izlemesi bekleniyor. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen liseler, kendileri için ayrılan seansa katılarak gösteriyi izleyebiliyor. Tiyatro oyunu 10.00-11.30 ve 14.00 - 15.30 saatlerinde günde iki kez sahneleniyor.

'Gençliğime Dokunma, Bağımlı Olma Özgür Ol' mottosuyla sahnelenen oyunda, gençlerin neden ve nasıl bağımlı oldukları, bağımlı olduktan sonraki yaşanan süreçler anlatılırken, gençlere bağımlılıkla mücadele önemli mesajlar veriliyor. Tiyatro gösterisinde alkol sigara ve diğer bağımlılık yapan maddeleri kullanan gençlerin yaşadıkları büyük sorunların ele alınırken, aile ve sosyal çevrenin önemine vurgu yapılıyor.

MADDE BAĞIMLILIĞI BÜYÜK BİR SORUNDUR

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durmaları ve sağlıklı bir çevrede yetişmeleri için yoğun gayret sarfettikerini belirterek, "Milletimizin geleceğini gençliğimizde görüyoruz. Günümüzde gençliğimizin en temel sorunlarının başında, ne yazık ki madde bağımlılığı geliyor. Madde bağımlılığı, yalnız çocuklarımızı ve gençlerimizi değil; aile ve toplum yapımızı da olumsuz yönde etkiliyor. Gençlerimizi, ailelerimizi uyuşturucu ve madde bağımlılığına karşı korumak, önlemler almak noktasında herkese önemli görev ve sorumluluklar düşüyor. Belediye olarak, İlçe Kaymakamlığımız, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz birlikte gençlerimizi kötü alışkanlıklara karşı bilgilendirmek bilinçlendirmek amacıyla, gençlere madde bağımlığına karşı uyaran tiyatro gösterisi düzenliyoruz.

Tiyatro, 10.00 ve 14.00 saatlerinde Korkut Ata Kongre Kültür Merkezi'nde Cuma gününe kadar izlenebilecek.
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Bugün 13:08 TSİ Ankara/ Etimesgut- Belediye

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Etimesgut Belediyesi gençleri madde bağımlılığına karşı bilinçlendiriyor mask
Etimesgut Belediyesi gençleri madde bağımlılığına karşı bilinçlendiriyor
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