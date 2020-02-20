Yenimahalle'nin gençleri madalyaları topladı

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu’nun düzenlediği Wushu Sanda Ankara Şampiyonası’nda 19 madalya kazanan Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, 3-13 Şubat tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen Wushu Türkiye Şampiyonası’ndan da başarıyla döndü.

Başarılı sporcular Antalya’dan da gururla döndü

81 ilden 4 bin 700 sporcunun katıldığı turnuvaya 10 sporcusuyla katılan Yenimahalle Belediyesi, Türkiye Şampiyonası’nda da 1 altın, 1 gümüş, 2 de bronz madalya alarak Yenimahallelileri gururlandırdı.

Şimdilerde ise Avrupa ve Balkan Şampiyonası’na hazırlanan başarılı sporcular Spor Kulübü Başkanı Mustafa Zeki ile birlikte Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ı ziyaret ederek madalya coşkusunu paylaştı.

İstiyorum ki Yenimahalle hep iyi örnek olsun

Genç sporcuları tek tek tebrik eden Başkanı Yaşar, ilçede sporun geliştirilmesi için çok sayıda çalışma yaptıklarını belirterek, “Yenimahalle’nin geleceğini düşünerek çocuklarımızın ve gençlerimizin yararlanması amacıyla ilçenin dört bir yanına spor salonları ve yüzme havuzları açtık. Yenimahalle’nin gençlerine güveniyorum. Hem sağlık açısından toplumu spora yönlendirmeye hem de çocuklarımızın, gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak, spor dallarında başarı elde etmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. İstiyorum ki Yenimahalle hem kültürde sanatta hem de sporda eğitimde her zaman örnek bir ilçe olsun. Spor Kulübümüz de ilçemizi gerek yurt için de gerekse yurt dışında katıldığı turnuvalarda gururla temsil ediyor, Yenimahalle’ye büyük başarılar kazandırıyor. Turnuvada emeği geçen ve madalya kazanan sporcularımızı tebrik ediyor, onları eğiten ve destek olan hocalarına teşekkür ediyorum.” dedi.