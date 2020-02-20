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Keçiören’de özel gereksinimli bireyler için müze gezisi

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ''Engelsiz bir Keçiören inşa ediyoruz.''

Elif Duman
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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Engellilerin, çocukların, yaşlıların gönülleri milyonlarca gönüldür. Onların gönüllerine dokunmak, onları sosyal yaşama daha fazla dâhil etmek ve hak ettikleri hizmetin en iyisini vermek bizim temel gayemizdir. Sosyal ve kültürel çalışmalarımızın yanı sıra alt yapı çalışmalarımızı da hız kesmeden devam ettirerek engelsiz bir Keçiören inşa ediyoruz.” dedi.

Keçiören Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Engelli Danışma Merkezi tarafından düzenlenen müze gezi programı kapsamında özel gereksinimli çocuklar ve aileleri Şehit Cuma Dağ Tabiat Tarihi Müzesini ziyaret ettiler. Müzede aileler ve çocuklar, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden toplanan ve dünyanın farklı yerlerinden hediye edilen canlı gruplarına ait fosil, hayvan ve bitkilere ilişkin bilim tünelini, canlandırma vitrinlerini ve değerli süs taşlarını incelediler. 

“ENGELLİLERİMİZE İŞ VE AİLE KURMA İMKÂNI SAĞLAMALIYIZ”

Engelli vatandaşların sosyal hayata katılımına ilişkin toplum üzerinde olumlu kanaatin oluşturulması gerektiğini belirten Başkan Altınok, “Engelli bireylerin toplumsal faaliyetlere katılımının sağlanması, sosyal hizmetlerden ve iş imkânlardan etkin bir şekilde faydalanmalarının sağlanması, sosyal kalkınma açısından da son derece önemlidir. Eğer biz gelişmiş ülkeler seviyesine çıkmak istiyorsak toplumsal farkındalıkla birlikte engellilerimize iş ve aile kurma imkânı sağlamalıyız.” diye konuştu.

“TOPLUMSAL DUYARLILIK ARTMALI”

Çocuklara ve gençlere yönelik her türlü çalışmaya destek olacaklarını söyleyen Başkan Turgut Altınok, tüm kesimlere yönelik müze gezi faaliyetlerinin sık sık düzenleneceğini de hatırlatarak şunları söyledi:

“1994 yılında başkanlığa başladığımızda, başka belediyeler arsa satıp iş yapmaya çalışırken bizler engellilerimizi sosyal yaşama dâhil etmek için projeler geliştiriyorduk. Bu anlayışımızla sosyal belediyeciliği engellilerimiz adına yukarı taşıdık. O yıllarda Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanlığı dahi yoktu, şu anda Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü var ama bizler engellilerimize nefer olmak için o dönemde sivil toplum kuruluşlarımızla el ele çalıştık. Bu günlere geldiğimizde de engelli vatandaşlarımızın önünde ne tür engel varsa kaldırmak lazım dedik ve gerek hükümetimizin çalışmalarıyla gerekse belediyelerimizin imar yasalarına etki etme yetkisiyle binalara asansör zorunluluğu getirirdik. Engelsiz şehirler, engelsiz kentler, engelsiz yaşam adı altında çıktığımız yolda bugün yasaların değişmesi ve engelsiz şehir hedeflerinin belirlenmesinde gayretlerimizin, emeklerimizin büyük katkısı olmuştur.”
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