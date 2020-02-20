GGYD ve KAİSDER’in İşbirliğinden “Vergi” çıktı!

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD) ile Kadın İşveren ve Sanayiciler Derneği (KAİSDER)'nin ortaklaşa ilkini düzenlediği “Ekonomik Çözümler” konulu toplantı, iki derneğin üyelerinin yoğun katılımıyla Grand Ankara Otel'de gerçekleşti. Dr. Ozan Bingöl'ün konuşmacı olarak katıldığı "Vergi" konulu toplantının açılışında KAİSDER Başkanı Göknur Atalay, bu işbirliğinin önemine işaret etti. Atalay, "Türk ekonomisine 2020 ve sonrasında daha ılımlı bakmak için iş dünyası olarak üzerimize düşeni yapacağız. Bu amaçla el ele verdik." dedi.

Allıoğlu: Hedef Çözümün Parçası Olmak

GGYD Başkanı M. Nezih Allıoğlu da iki derneğin güçlerini birleştirerek başlattığı “Ekonomik Çözümler” konulu toplantıların yalnızca kurum ve kuruluşlara örnek olmakla kalmayacağını, ülkemizin en önemli meselelerinin masaya yatırıldığı bir platforma dönüşeceğini söyledi. Allıoğlu, "Bizlerin bu projeyle ilgili en önemli hedeflerinden biri ülke meselelerinde sorunun değil, çözümün bir parçası olmak." diye konuştu.

Oranı Arttırmak Geliri Arttırmaz

Toplantıda daha sonra Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi, ekonomi yazarı Dr. Ozan Bingöl "Vergi" konulu çok başarılı bir sunum yaptı. Vergi ödemek kadar, ödenen verginin nereye gittiğini sorabilmenin de gerçek demokrasinin gereği olduğunu söyleyen Ozan Bingöl, "Vergi anayasal ödev, ahlaki görevdir. Ancak şuna dikkat etmek gerekir. Vergi oranları her arttığında vergi geliri ve tahsilatı belli noktaya kadar artar. Fakat sonra gelir azalır, kaçak ürünler artar. Yani fazla vergi, vergiyi öldürür. Vergi tabiki alacağız. Ama kararında... Ama aldığımız vergileri yatırıma dönüştürmek kaydıyla..." şeklinde konuştu.