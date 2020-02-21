Başkan Altınok: "Keçiören, gezilip görülmesi gereken ilçe listesinde"

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Ankaralılar ve komşu il ve ilçelerimiz de artık Keçiören'i gezmeye geliyor. Tur kataloglarında Keçiören diye bir yer yokken ortaya koyduğumuz eserlerle ve kentsel dönüşüm seferberliğimizle birlikte Keçiören ‘Gezilip görülmesi gereken yerler’ listesinde yerini almıştır.” dedi.

ALTINOK DENEYİMLERİNİ PAYLAŞTI

Keçiören Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen Başkanım Okulumda etkinliğine katılan Başkan Altınok, Özel Ceceli Okulları öğrenci ve öğretmenlerine yönelik gerçekleştirdiği söyleşide deneyimlerini paylaştı.

Başkan Altınok, öz güvenli sahip olmaları konusunda öğrencilere önerilerde bulunarak, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk`ün hedef gösterdiği muasır medeniyetler seviyesini inşallah sizlerle yakalayacağız. Çalışmadan, yorulmadan, terlemeden başarılı olunmaz. En değerli ve kalıcı başarı tırnaklarla kazıyarak elde edilen başarıdır. Her başarıda mutlaka fedakârlık da vardır.” diye konuştu.

“KEÇİÖREN TURİSTİK GEZİLERİN MERKEZİ”

Altınok, Keçiören’in turistik gezilerin merkezi olduğuna vurgu yaparak, “Keçiören; Türkiye’nin en büyük yapay şelalesi, 20 dakikalık kuşbakışı seyir keyfi sunan teleferiği, 150 tür ve 4000’den fazla balığı içerisinde barındıran Deniz Dünyası, vatandaşımızı ve çocuklarımızı şehrin stresli ortamından uzak tutan Doğal Yaşam Parkı, oksijen deposu Atatürk Botanik Bahçesi ve daha birçok tesisiyle gezilip görülmesi gereken bir ilçedir.” şeklinde konuştu.

“İLÇEMİZDEKİ KREŞ VE KÜTÜPHANE SAYISINI ARTIRACAĞIZ”

Altınok konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Biz Keçiören'de yaşayamadıklarımızı bizden sonraki nesiller yaşasın diye hizmetkâr olduk. Tüm bunların yanında spor tesislerimizin sayısını da çoğalttık. İlçe belediyeleri arasında ilk spor tesisini yapan Keçiören Belediyesidir. Etlik'te bulunan olimpik yüzme havuzumuzun Türkiye'de bir başka örneği yoktur. Hiçbir büyükşehir belediyesinde böyle bir tesis yok. Biz yaptık, bizden sonra da diğer belediyeler kapalı spor tesisleri yapmaya başladı. Şimdi tenis kort, basketbol ve futbol sahalarının sayısını da artırıyoruz. İlçemizdeki kreş ve kütüphane sayısını da artıracağız. Şu anda Ankara'da üniversite öğrencilerine burs veren tek belediye Keçiören Belediyesidir. Göreve geldiğimiz 1994’te de ilk defa ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine burs veren belediye Keçiören Belediyesidir.”