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Kent Orkestrası Mevlana ve Opera’yı Sanatseverlerle Buluşturdu

Her hafta Perşembe günleri ‘Öğle Arası Dinletileri’ ile Başkentlilere müzik ziyafeti sunan Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, “Bensiz Gitme İstemem Mevlana ve Opera” dinletisi ile izleyenleri büyüledi.

Elif Duman
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Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, Mevlana’nın insan sevgisi ve hoşgörüsünü opera ile harmanlayarak Başkentlilerle buluşturdu.

Mevlana’nın şiirlerle anlatıldığı “Bensiz Gitme İstemem Mevlana ve Opera Dinletisi” izleyicilere unutulmaz dakikalar yaşattı.

OPERA EŞLİĞİNDE MESNEVİ RÜZGARI

Her hafta Perşembe günleri Gençlik Parkı Tiyatro Salonu’nda  “Öğle Arası Dinletileri” ile farklı kültürlerin yer aldığı müzikleri sanatseverlerle buluşturan Kent Orkestrası, bu sefer Başkent’te Mesnevi rüzgarı estirdi.

Büyüleyici notaları Mevlevi tasavvuf müzikleri ile aranje eden ve Mevlana’nın felsefesinin anlatıldığı dinleti ile müzikseverlerin karşısına çıkan Kent Orkestrası’na; Piyanoda Zafer Gökçer, Neyzen Hüsnü Kızılgöl, Bariton Ersoy Saklıca ve Ayşe Gaye Makiniz de şiirleriyle eşlik etti.

MEVLANA’NIN EVRENSEL MESAJI NOTALARA DÖKÜLDÜ

Piyano sanatçısı Zafer Gökçer, “Müzik ve aşk felsefi olarak iki konuda birbiriyle çok uyumlu. Sonsuz sevgiyi anlatmak için biz de bu şekilde birleştirdik ve izleyenler çok beğendi” derken; Kent Orkestrası’nın hoşgörü, dostluk ve sevgiyi dile getiren Mevlana’nın evrensel mesajını dinleyicilerle paylaşmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren vatandaşlardan Hikmet Gonca Şendilli, “Böyle bir dinletiye ilk defa geldim. Mevlana temalı programların daha yaygın hale gelmesinin ülkemiz açısından da çok önemli olduğunu düşünüyorum.  Bizim dinletilerimizin birçok insana dokunabileceğini, sevgi dilinin olabileceğini bugün daha çok netleştirdim.” şeklinde konuştu.
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