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Miray Akovalıgil Ankaralı Sevenleriyle Bir Araya Geldi

Türkiye’nin sayılı kadın komedyenlerinden Miray Akovalıgil, 20 Şubat Perşembe (dün), Route Ankara Sahnesi’nde gerçekleştirdiği stand-up gösterisiyle Ankaralı sevenleriyle bir araya geldi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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İstanbul, Bursa ve İzmir’deki gösterilerinin ardından güldürmeye Ankara’da devam eden Miray Akovalıgil, tek kişilik gösterisiyle sahnenin tozunu attırırken, seyircilerine keyifli ve bol kahkahalı anlar yaşattı. Ocak ayında sahnedeki birinci yılını kutlayan Komedyen Akovalgil’i sevenleri Ankara’da da yalnız bırakmadı.

'Aşk Yeniden’ adlı dizide canlandırdığı Şaziment karakteriyle geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Miray Akovalıgil, sosyal medyadaki ‘İş Görüşmesine Giden Corporate Elis’, ‘Instagram Güncellemesi Alan Merve’ ve ‘Meditatif Nuran’ gibi sayısız tiplemeleriyle hayran sayısını hızla arttırdı.

Türkiye’nin en önemli sahnelerinde gösterilerini sergileyen Komedyen Akovalıgil, Route Ankara’daki gösterisinin ardından 24 Şubat Pazartesi Zorlu PSM Touche ve 28 Şubat Cuma BKM Mutfak Çarşı’da sevenleriyle bir araya gelmeye devam edecek.
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Miray Akovalıgil Ankaralı Sevenleriyle Bir Araya Geldi mask
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